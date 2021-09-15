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Masumlar Apartmanı yeni sezona Rüya karakteriyle Melisa Şenolsun damga vurdu!

15.09.2021 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 3 aylık aranın ardından yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara döndü. Diziden ayrılan Farah Zeynep Abdullah'ın yerine kadroya katılan Melisa Şenolsun'un canlandırdığı Rüya karakteri dizinin 38. bölümüne damga vurdu. İnci'nin ölümünden sonra büyük çöküş yaşayan Han ise değişimiyle şaşırttı. Han'ın karşısına çıkan Rüya'nın ne yapacağı ise merak konusu oldu.

Masumlar Apartmanı 8 Haziran Salı akşamı ekrana gelen 37. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın merakla beklenen 2. sezonuyla seyirci karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı'nın 38. yeni bölümü 14 Eylül Salı akşamı TRT 1'de yayınlandı.

Sezon finalinde İnci karakteri geçirdiği trafik kazası sonucu ölmüş ve Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılmıştı. Masumlar Apartmanı'na yeni sezonda ise ünlü oyuncu Melisa Şenolsun katıldı.

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Şenolsun, dizide Han'ın kaderini değiştirecek olan Rüya karakterini canlandırmaya başladı.

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Han ve Rüya'nın yolları bir otelde kesişti. Aynı zamanda Esra'nın da kuzeni olan Rüya'nın final sahnesinde ise Han ve ailesinin yaşadığı apartmana taşındığı görüldü.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Masumlar Apartmanı dizisi ve Melisa Şenolsun sosyal medyada da gündem oldu. İşte Twitter'da öne çıkan paylaşımlardan bazıları:

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

İnci’nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır.

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Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han’ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler.

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Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han’ın durumu, Naci’nin hastalığı Safiye’nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır.

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Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer.

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Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder.

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Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola Melisa Şenolsun
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