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Matematik öğretmeni adaylarının, dijital içerik tasarlama becerileri geliştirilecek

İHA İHA
26.04.2024 12:25
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Kastamonu Üniversitesinde eğitim gören matematik öğretmeni adayları, dijital içerik tasarlama becerileri hayata geçirilen proje ile geliştirilecek.

Matematik öğretmeni adaylarının, dijital içerik tasarlama becerileri geliştirilecek

Ulusal ve ulusalararası başarılarına bir yenisini daha ekleyen Kastamonu Üniversitesi, matematik öğretiminde yeni yöntemler hakkında yapacağı proje ile adını bir kez daha duyurdu. Türkiye Cumhuriyetinin tarihi, kültürel, siyasal, toplumsal ve ekonomik dinamiklerini anlamayı ve gelecek vizyonuna yeni perspektifler sunmayı amaçlayan araştırma projelerini desteklemek üzere Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde açılan “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı”na sunulan projeler arasından Dr. Öğretim Üyesi Fadime Ulusoy’un yürütücü olduğu “Matematik Öğretmeni Adaylarının Video Temelli Mesleki Gelişim Ortamında Dijital İçerik Tasarlama ve Uygulama Becerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı proje, kabul edilerek, 2 yıl süreyle 751 bin TL destek almaya hak kazandı.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Fadime Ulusoy’un yürütücü olduğu projede Trakya Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Dilek Girit Yıldız araştırmacı olarak yer alacak. Ayrıca Kastamonu Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalından birer yüksek lisans öğrencisi projede kursiyer olarak görev alacak.

Desteklenen proje çerçevesinde, matematik öğretmeni adaylarının video temelli mesleki gelişim ortamında dijital içerikleri tasarlama ve uygulama becerilerinin geliştirilmesini amaçlanıyor.

Proje ile öğretmen adaylarının dinamik geometri yazılımı içerikli etkinliklerin niteliğini sağlamada teknolojik, matematiksel ve pedagojik bileşenleri bütüncül şekilde düşünmeyi öğrenmesi bekleniyor. Ayrıca projede izlenecek üç aşamalı yöntemsel yaklaşımın tüm disiplinlerdeki öğretmen eğitimcilerine öğretmenlik uygulaması dersi tasarımları için ilham vermesi amaçlanıyor. Çalışmada fark etme ve etkinlik kalitesi ile ilgili iki teori arasında kurulan teori ağı alan yazına önemli ve yenilikçi kuramsal katkılar sunması hedefleniyor. Proje çerçevesinde, öğretmen adaylarının tasarlayacağı dijital etkinlikler ve bunların öğretim videoları bir web sitesinde sunulması ile hazırlanan içeriklerin teknoloji ve öğretmen eğitimi ile ilgilenen tüm araştırmacılara araştırma yapma ve proje tasarlama imkanı sunacak. Ayrıca proje çerçevesinde dijital etkinlikler temel alınarak etkileşimli bir bilimsel kitap hazırlanarak eğitimcilere, kitap yazarlarına ve program geliştiricilerine nitelikli dijital etkinlik tasarlama ve uygulama süreçlerinde yol göstermesi hedefleniyor.
Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, eğitim yöntemleri alanında dijital araçların kullanımı ile çağı yakalayan ve eğitim kalitesini arttırmaya yönelik hazırlanan bu projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmada yer alan akademisyenleri ve öğrencileri tebrik etti.

Destekleri için Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerine şükranlarını sunan Rektör Topal, proje çalışmalarında kurumlarını teşvik eden yaklaşımlarından dolayı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a da teşekkür etti.

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