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Mathias Zanka, Premier Lig'e transfer oldu

09.09.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Fenerbahçe'den ayrılan Danimarkalı oyuncu Mathias Zanka'yı transfer etti.

Mathias Zanka, Premier Lig'e transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Fenerbahçe'den ayrılan Danimarkalı oyuncu Mathias Zanka ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusu ile 1+1 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Danimarka Milli Takımı'nda 35 maçta görev alan Zanka, 2017-19 yılları arasında formasını giydiği Huddersfield Town takımıyla Premier Lig deneyimi yaşamıştı.

Fenerbahçe, 2019'da kadrosuna katmasının ardından Fortuna Düsseldorf ve Kopenhag takımlarına kiraladığı Zanka'nın devam eden sözleşmesini feshetmişti.


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