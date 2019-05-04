Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'yle özel bir anlaşma yaptık

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de 1 gol 1 asistle yıldızlaşan Valbuena, maç sonrasında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki Fransız yıldız konuşmasının başında kendisinin oyuna katkısının bir önemi olmadığını ve önemli olan takımın birlikteliği olduğunu savunurken, "Valbuena ya da Valbuena'sız bunun önemi yok, önemli olan takımdı. Tehlikeli noktadan uzaklaştık. Kişiler önemli değildir, kişiler 2. plandadır. Skor anlamında geriye düşsek bile maçı kazanmayı başardık. Önemli olan bu." dedi. "FENERBAHÇE İLE ÖZEL BİR KONTRAT YAPTIK" Valbuena konuşmasının devamında geçtiğimiz hafta Fenerbahçe yönetimi ile masaya oturduğunu aktardı ve, "Kulüple beraber oturduk, konuyu çözdük. Bu sezon 25 maçta forma giyersem, otomatik olarak uzuyordu kontratım. Masaya oturduk kulüple, Fenerbahçe ve benim için uygun bir anlaşma yaptık. Özel bir anlaşma oldu. Benimde kontratım sezon sonunda sona erecek. Önümüzde yıl nerede olacağımı sezon sezonunda göreceğiz. " diyerek konuşmasını sonlandırdı. Bunlar da ilginizi çekebilir Rezalet! Öğrencilerine fotoğraflarını yollayıp... F.Bahçe 7,5 ay sonra! Harun Tekin'den inanılmaz hata! Damga vurdu

HARUN TEKİN: EN ÇOK SEVİNEN BENİM Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşması sonrasında Harun Tekin, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. 30 yaşındaki tecrübeli eldiven, maçın başında yediği hatalı gole atıfta bulunarak, "Bugün herhalde en çok sevinenlerden biri benim. Hata her zaman olur ama böyle kötü bir zamanda olması benim için de kötü oldu. Camiadan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum. Devre arasında da arkadaşlarım destek oldu. Kazandığımız için mutluyum." dedi. "BİZİM KADERİMİZ BU, ÖZÜR DİLERİM" Harun, konuşmasının devamında yaşadıklarının kalecilerin kaderi olduğunu dile getirirken bunun için taraftardan özür diledi ve, "Bizim kaderimiz bu. Forvet oyuncusu topu kaybetse, en fazla atak olur. Ama bizde böyle. Camia olarak kötü bir zamandan geçiyoruz ve böyle bir şey olduğu için özür diliyorum, bana destek olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı. SOLDADO: NEFES ALDIK Fenerbahçe'nin nefes aldığını söyleyen İspanyol golcü Roberto Soldado, "İşimizin zorlaşabileceği bir maça çıktık. Kazanmakta zorlandığımız haftaları geride bırakmıştık. Ya aşağılarla mücadeleye devam edecektik, ya da nefes alacaktık. Bu akşam nefes almayı başardık. Golü yedikten sonra oyun tarzımızı bozmadık ve pozisyon ürettik. Bu akşam topu kaleye ulaştırmayı da başardık, son dönemde bunun eksikliği vardı. Sonunda da 3 puanı almayı başardık." dedi.