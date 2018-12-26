Mathieu Valbuena'nın menajerinden Comolli'ye Galatasaray resti

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mathieu Valbuena'nın menajeri Comolli ile yaptığı görüşmede Galatasaray resti çekti.

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Dedikodulara havaya uçuşmaya başladı. Son günlerin dedikodusu ise Valbuena’nın menajeri Vranjkovic’in Fransız yardımcısı Plateuax’nun geçtiğimiz günlerde İstanbul’a geldiği ve Damien Comolli ile görüştüğü oldu.

Fransız menajerin vatandaşına, ''Valbuena’nın sözleşmesini yenilemeyecekseniz, Ocak ayında yeni bir takıma imza atma hakkını eline vereceksiniz. İstemediğiniz bir takıma imza atarsa sorumlusu biz değiliz'' resti çekti.

Damien Comolli’nin, ''Şu an için yönetim herhangi bir oyuncu için sözleşme yenilemeyi düşünmüyor'' deyince Fransız menajer rest çekti: O zaman 2 Ocak’ta Galatasaray’la görüşmemizde bir sakınca görmüyorsunuz...

Öte yandan Mathieu Valbuena, adalesindeki ağrıları nedeniyle Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.