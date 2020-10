Matlı’dan BUÜ öğrencilerine staj ve uygulama desteği

Türkiye’nin önde gelen firmalarından olan Matlı Yem Sanayi A.Ş., Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karacabey Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj, uygulama, araştırma ve sosyal faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda destek verecek.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Matlı Yem Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ve Karacabey MYO Müdürü Prof. Dr. Soner Altun arasında gerçekleştirilen protokol ile öğrencilerin mesleki gelişimlerinin arttırılması, daha nitelikli öğrencilerin ilgili programları tercih etmesi ve donanımlarının arttırılması hedefleniyor. İlgili programlarda 1. sınıfı başarı ile tamamlayan öğrenciler ise 2. sınıftaki işyeri eğitimi dersine Matlı A.Ş. bünyesindeki işletmelerde devam edebilecek. Protokol iki yıl boyunca geçerliliğini koruyacak.

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, göreve başladıkları ilk andan itibaren öğrenci dostu ve kentle bütünleşen bir anlayış çerçevesinde çalıştıklarını kaydetti. Dünya değiştikçe Üniversite-Şehir buluşmalarının da şekil değiştirdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “1,5 yıllık görev süremiz boyunca kentin her türlü katmanı ile her alanda sürekli irtibat halinde olmayı prensip edindik. Bilim adamı, ürettiklerini şehir ile paylaşabilirse ilmin zekâtı ödenir anlayışındayız. Toplum için düşünen bir üniversite anlayışını ortaya koymaya çalışıyoruz. Kentimizin önde gelen firmaları ile Üniversite-Sanayi işbirliği anlayışı ile protokol imzalamaya devam ediyoruz. Matlı Yem Sanayi A.Ş. ile de bu çerçevede yine özel bir protokole imza atıyoruz. İnşallah bundan sonra Bursa Uludağ Üniversitesi her alanda var olmaya gayret edecek. Bunun için akademisyenlerimizi teşvik ediyor ve yönlendiriyoruz. Toplum ile Üniversite birbirine kazan kazan anlayışı ile destek vermeye devam ederse Bursa, Türkiye ve insanımız kazanır” dedi.

Gelinen nokta üniversite - sanayi işbirliğinin sonucu

Üniversite-Sanayi işbirliğinin kendileri için bir aile geleneği haline geldiğinin altını çizen Matlı Yem Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ise daha yaşanabilir bir Bursa için hayal kurduklarını söyledi. Türkiye’nin en önemli şirketlerinden birisi haline geldiklerini açıklayan Özer Matlı; “Bugünkü seviyemize Üniversite-Sanayi işbirliğinin bir sonucu olarak geldiğimizi her zaman söylüyoruz. Üniversite, Bursa’nın üniversitesidir. Değişim ve inovasyonun merkezi olan Bursa’da, Üniversite yöneticilerimizin önderliğinde çıtayı yukarılara taşımaya devam ediyoruz. Bu anlamda da şirket ve kurumlar olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye de hazır olduğumuzu ilan ediyoruz” diye konuştu.

Karacabey Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Soner Altun da protokolün imzalanmasında emeği geçen ve destek veren herkese teşekkür etti.