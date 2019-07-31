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Mats Seuntjens: Taraftarın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 31.07.2019 11:59 | Son Güncelleme

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden AZ Alkmaar'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Mats Seuntjens, "Taraftarın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Mats Seuntjens: Taraftarın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum

Gençlerbirliği ile 2 yıllık sözleşme imzalayan, ardından takımla Erzurum ve Bolu'daki hazırlık kamplarına katılan Seuntjens, sezonun başlamasını heyecanla bekliyor.

Hollandalı futbolcu, Türkiye'ye geldiği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, Hollanda'da Türk arkadaşlarının bulunduğunu dile getirdi.

"TÜRK FUTBOLU AVRUPA'DA ÇILGIN TARAFTAR GRUPLARIYLA BİLİNİYOR"
Hollandalı futbolcu, sezon hazırlıkları kapsamında yaptıkları çalışmaların da çok güzel geçtiğini aktararak, en önemli hedeflerinin kampı iyi değerlendirip meyvelerini ligde toplamak olduğunu vurguladı. Yeni sezon öncesinde çok heyecanlı olduğunu belirten Seuntjens, "Taraftarın önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Sadece ligin başlamasını odaklandım" diye konuştu.

Seuntjens, Türk taraftarların coşkusunu bildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolu Avrupa'da çılgın taraftarlarıyla biliniyor. Süper Lig'de büyük statlarda önemli taraftar grupları önünde oynayacağım için şimdiden çok heyecanlıyım. Hollanda'da Türk liglerini çok fazla izleme şansım olmadı fakat buraya geldiğim ilk haftalarda biraz inceleme şansı buldum. Araştırma yapma şansım oldu. Hollanda'da oynanan futboldan farklı. Biz orada daha çok tutma üzerine futbol oynuyoruz. Bu Türkiye'de biraz farklı. Buna adapte olmaya çalışıyorum ve adapte olacağım."

Gençlerbirliği'nin köklü bir futbol kulübü olduğunun altını çizen Seuntjens, şöyle devam etti:

"Geçen sene talihsiz bir küme düşme olayı yaşandı. Bu sene tekrar Süper Lig'e döndük. Gençlerbirliği ait olduğu yer olan Süper Lig'de. Bu ligde kalmak için elimden gelen katkıyı vereceğim. Öncelikli amacımız Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de devam etmesi. Kazanacağımız maçlarla hedeflerimizde değişiklik elbette olacaktır. Böyle bir durumda tabii ki amacımız daha yukarılar olacaktır. Avrupa da olabilir daha yukarısı da olabilir. Amacımız ilk etapta ligde kalmak ondan sonra daha yukarısını hedeflemek."

"TAKIMDAKİ TÜRK OYUNCU SAYISININ ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Avrupa ve Türk futbolunu değerlendiren orta saha oyuncusu, Hollanda'da Ajax ve AZ Alkmaar'ın daha çok gençlere yatırım yapan ekipler olduğunu, yetiştirdikleri gençleri büyük takımlara satmayı amaçladıklarını anlattı.

Türkiye'de yabancı oyuncuya önem verildiğini söyleyen Seuntjens, "Takımdaki Türk oyuncu sayısının da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ligi ve ülkeyi biliyorlar. Birçok konuda size yardımcı olabiliyorlar" değerlendirmesini yaptı.

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Gençlerbirliği Mats Seuntjens

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