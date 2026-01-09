SPOR

Mattéo Guendouzi resmen Fenerbahçe'de! İmzayı attı, ilk pozu ailesiyle verdi

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirdi. Sarı lacivertli ekip Fransız milli oyuncu Mattéo Guendouzi ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. 12 yıl sonra şampiyonluğa birlikte ulaşmayı umduğunu dile getiren yıldız oyuncu, ilk pozunu ailesiyle birlikte verdi. Sportif Direktör Devin Özek, "O gerçek bir savaşçı; sahada kulüp, takım ve taraftarlar için her şeyini veren bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

Mustafa Fidan

Fenerbahçe, 26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mattéo Guendouzi’yi kadrosuna kattı. Fransız millî oyuncu kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Mattéo Guendouzi resmen Fenerbahçe de! İmzayı attı, ilk pozu ailesiyle verdi 1

İMZAYI ATTI, İLK AÇIKLAMASINI YAPTI: "HARİKA ŞEYLER BAŞARACAĞIZ"

Mattéo Guendouzi ise, “Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız.

Öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı. Bende ilk duyduğum andan itibaren buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip. Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız.

Mattéo Guendouzi resmen Fenerbahçe de! İmzayı attı, ilk pozu ailesiyle verdi 2

"UMARIM 12 YIL ARADAN SONRA LİG ŞAMPİYONLUĞUNU BİRLİKTE KAZANIRIZ"

Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sosyal medyada onlardan sevgi dolu birçok mesaj aldım. Şuna emin olsunlar ki; ben onlar için gerekirse sahada her şeyimi veririm. Ben her zaman böyle bir oyuncuyum. Umarım 12 yıl aradan sonra lig şampiyonluğunu birlikte kazanırız. Umarım taraftarımızla, takımımızla ve hocamızla birlikte hedeflerimize ulaşabiliriz.” şeklinde konuştu.

Mattéo Guendouzi resmen Fenerbahçe de! İmzayı attı, ilk pozu ailesiyle verdi 3

"İNŞALLAH CAMİAMIZIN HAYAL ETTİĞİ SAVAŞAN TAKIMI KURACAĞIZ"

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Futbol Şubeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, “‘Sahada savaşan, maçta sonuna kadar mücadele eden, kaybettiğimizde dahi taraftarımızın alkışlayarak göndereceği bir takım yaratacağız.’ diyordu Başkanımız. Onun temellerini atıyoruz, tüm yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte. Matteo da inanıyoruz ki şampiyonlukta bu takımın bir parçası olacak ve çok katkısı olacak. Taraftarlarımız rahat olsunlar. Biz Başkanımızın çizdiği yolda gidiyoruz. Transferlerimiz yine olacak. Transfer sabır isteyen bir şeydir. Sabırla inşallah camiamızın hayal ettiği savaşan takımı kuracağız.” dedi.

"O GERÇEK BİR SAVAŞÇI"

Sportif Direktör Devin Özek, “Ocak ayında ve özellikle bu transfer döneminin en başında Matteo kalitesinde bir oyuncuyla sözleşme imzalamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. O gerçek bir savaşçı; sahada kulüp, takım ve taraftarlar için her şeyini veren bir oyuncu. Üst düzey bir mantaliteye sahip. Dört üst düzey ligde ve Fransa Millî Takımı’nda kendisini kanıtladı. Önümüzdeki yıllarda bize çok şey katacağından eminiz. Hoş geldin Matteo.” açıklamasında bulundu.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şube Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek yer aldı.

