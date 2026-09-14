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Milli yıldız Kenan Yıldız'ın son hali kahretti! Can Uzun paylaştı, koltuk değnekli fotoğraf yürek burktu

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın İtalya'da geçirdiği talihsiz ameliyat sonrası ilk görüntüsü ortaya çıktı. Eintracht Frankfurt'ta oynayan yakın arkadaşı Can Uzun'un paylaştığı fotoğrafta koltuk değnekleriyle zorlukla ayakta duran Kenan'ın mutsuz yüz ifadesi sevenlerini üzdü. Yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi de netleşti.

Milli yıldız Kenan Yıldız'ın son hali kahretti! Can Uzun paylaştı, koltuk değnekli fotoğraf yürek burktu
Emre Şen
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen milli yeteneğimiz Can Uzun, İtalya'da bıçak altına yatan ve zorlu bir tedavi sürecine giren yakın arkadaşı Kenan Yıldız'ı yalnız bırakmadı. Juventus'un parlayan yıldızı Kenan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Can Uzun'un sosyal medya hesabından paylaştığı kare, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CAN UZUN'DAN İTALYA'DA SÜRPRİZ MORAL ZİYARETİ

Geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatmak zorunda kalan Kenan Yıldız'a en büyük destek milli takımdan arkadaşı Can Uzun'dan geldi. İtalya'ya giderek Juventus'un genç yıldızına moral veren Can Uzun'un kişisel hesabından yaptığı bu anlamlı paylaşım, kısa sürede binlerce taraftarın etkileşimini alarak gündeme oturdu.

KOLTUK DEĞNEKLERİ VE YÜREK BURKAN İFADE

Milli yıldız Kenan Yıldız ın son hali kahretti! Can Uzun paylaştı, koltuk değnekli fotoğraf yürek burktu 1

Paylaşılan fotoğrafta, operasyonun ardından yürümekte büyük zorluk çeken Kenan Yıldız'ın elindeki koltuk değneklerinden destek alarak güçlükle poz verdiği görüldü. Yaşadığı ağır sakatlığın psikolojik yıkımı da yüzüne yansıyan 21 yaşındaki milli oyuncunun moralsiz ve mutsuz hali, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Tedavi ve rehabilitasyon sürecine vakit kaybetmeden başlanan başarılı hücum oyuncusunun yeşil sahalara ne zaman döneceği de büyük ölçüde netlik kazandı. İtalyan devinin sağlık heyeti gözetiminde tedavisi sürecek olan Kenan Yıldız'ın, yaklaşık 2 ay boyunca formasına hasret kalacağı ve bu kritik süreçte takımdan tamamen ayrı kalacağı belirtiliyor.

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