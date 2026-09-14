Milli yıldız Kenan Yıldız'ın son hali kahretti! Can Uzun paylaştı, koltuk değnekli fotoğraf yürek burktu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen milli yeteneğimiz Can Uzun, İtalya'da bıçak altına yatan ve zorlu bir tedavi sürecine giren yakın arkadaşı Kenan Yıldız'ı yalnız bırakmadı. Juventus'un parlayan yıldızı Kenan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Can Uzun'un sosyal medya hesabından paylaştığı kare, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CAN UZUN'DAN İTALYA'DA SÜRPRİZ MORAL ZİYARETİ

Geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatmak zorunda kalan Kenan Yıldız'a en büyük destek milli takımdan arkadaşı Can Uzun'dan geldi. İtalya'ya giderek Juventus'un genç yıldızına moral veren Can Uzun'un kişisel hesabından yaptığı bu anlamlı paylaşım, kısa sürede binlerce taraftarın etkileşimini alarak gündeme oturdu.

KOLTUK DEĞNEKLERİ VE YÜREK BURKAN İFADE

Paylaşılan fotoğrafta, operasyonun ardından yürümekte büyük zorluk çeken Kenan Yıldız'ın elindeki koltuk değneklerinden destek alarak güçlükle poz verdiği görüldü. Yaşadığı ağır sakatlığın psikolojik yıkımı da yüzüne yansıyan 21 yaşındaki milli oyuncunun moralsiz ve mutsuz hali, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

SAHALARA DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Tedavi ve rehabilitasyon sürecine vakit kaybetmeden başlanan başarılı hücum oyuncusunun yeşil sahalara ne zaman döneceği de büyük ölçüde netlik kazandı. İtalyan devinin sağlık heyeti gözetiminde tedavisi sürecek olan Kenan Yıldız'ın, yaklaşık 2 ay boyunca formasına hasret kalacağı ve bu kritik süreçte takımdan tamamen ayrı kalacağı belirtiliyor.