Matthijs de Ligt Premier Lig ya da La Liga'ya transfer olacak

Ajax, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki peri masalıyla büyük ses getirirken takımın futbolcuları da dev kulüplerin takip listesine girdi.

Frenkie de Jong'un Barcelona'ya imza atmasının ardından gözler takım kaptanı Matthijs De Ligt'e çevrilmiş durumda.

Hollanda Kulübü'nün CEO'su Edwin van der Sar Sky Sport Italia’ya yaptığı açıklamada, De Ligt'in gelecek sezon İngiltere veya İspanya'da olacağını söyledi.

Bu sezon Ajax formasıyla 53 maça çıkan 19 yaşındaki yıldız, takımına 7 gol ve 4 asistle katkı sağladı.

