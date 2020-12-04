MAÜ, korona virüs sürecini multidisipliner yaklaşımla ele aldı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından korona virüsle mücadelede multidisipliner sağlık yaklaşımları başlığı altında düzenlenen online çalıştay büyük ilgi gördü.

Online olarak gerçekleştirilen çalıştaya Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden katılım gösteren, hemşirelik, tıbbı laboratuvar, beslenme ve diyetetik, acil tıp uzmanlığı, viroloji, mikrobiyoloji, ebelik ve kadın doğum bölümlerinde alanında uzman 25 bilim insanı ve akademisyen araştırma ve deneyimlerini paylaştı. Korona virüsle mücadelede multidisipliner sağlık yaklaşımları başlığı altında korona virüs pandemisinde süreç yönetimi, test kitleri, tedavi ve aşı süreçleri, acil servislerin rolleri, beslenme, hemşirelik bakım yönetimi ve gebelerde korona virüs yönetimi gibi farklı perspektiflerden yapılan, konularında uzman bilim insanları ile pandemi mücadelesinde yapılanları ve yapılması gerekenleri multidisipliner yaklaşımla değerlendirildi.

Pandeminin ilk ortaya çıktığı günden bugüne dek Sağlık Bakanlığının hastalığın tanı, tedavi, izolasyon ve temaslı takip filyasyon ekibinden gelişmiş bilişim sistemine, çağdaş teknoloji ile donatılmış yüksek kapasiteli hastanelerimizden üretilen 16 yerli aşı sürecine dek Türkiye’nin dünyada örnek oluşturan bir başarı yakaladığına değinen Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, üstün bir adanmışlık ile gayret gösteren sağlık çalışanlarının başarı destanı yazdıklarını ifade ederek, çağdaş vizyonu ile böylesine anlamlı bir çalıştayı düzenleyen Mardin Artuklu Üniversitesine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Online çalıştayın açılış konuşmalarını yapan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, “MAÜ olarak çok yönlü sorunların analizi ve bunların iyileştirilmesi için alanında bilgi sahibi olan insanları bir araya getirerek, korona virüs pandemisine çok yönlü bir yaklaşımla daha etkili çözümler üretmeyi amaçladık. Son bir yılda yaşadıklarımız, bütün bir dünyanın ana gündeminin ‘sağlık’ olması sonucunu doğurdu. Sosyal bilimciler olarak bizlerde zihinlerimizi ekonomik, siyasi ve politik olaylarla salgına yöneltmiş durumdayız. Salgınların, yayıldıkları toplumları nasıl değiştirdiğini ve etkilerini araştırıyoruz. Özellikle sağlık alt yapımızın gücü, organize olma başarısı ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı hepimiz için bir övünç kaynağı olabilecek özelliktedir. Bu konuda baş aktör olan sağlık bakanlığımız çok önemli çalışmalar yapıyor. Elbette yapılacak hala çok şey var ve kalıcı bir başarı elde edene kadar çalışmalarımızın devam etmesi gerekiyor” dedi.

MAÜ olarak pandemiye karşı verilen bu mücadelede sağlık profesyonellerinin bilgi ve deneyimlerini paylaşmasına katkı sunmak amacıyla böyle bir çalışmaya yer verdiklerini aktaran Prof. Dr. Özcoşar, pandemi sürecinde böylesine zorlu bir çalışmayı yürüten başta üniversitelerin akademisyenleri olmak üzere tüm ekibe teşekkürlerini ileterek, yoğun çalışmaları arasında vakit ayırarak çalıştaya katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe’ye de şükranlarını sundu.

İki gün boyunca önemli verilerin ve araştırmaların paylaşıldığını ifade eden MAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Reşit Yıldız, tüm dünyanın mücadele ettiği korona virüs salgını kapsamında önemli saha çalışmalarının ve etkilerinin multidisipliner yaklaşımlarla ele alındığını belirterek, çalıştayın tüm kesimler için son derece verimli olacağına inandıklarını aktardı.

