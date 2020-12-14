YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. MAÜ, online eğitim ile Beytülmakdis’i gelecek nesillere aktaracak

MAÜ, online eğitim ile Beytülmakdis’i gelecek nesillere aktaracak

MARDİN HABERLERİ  | 14.12.2020 10:43 | Son Güncelleme

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından sertifikalı online ‘Beytülmakdis’ derslerinin verileceği duyuruldu.Betülmakdis’in geçmiş, gelecek muhtemel sorunları ele alınacağı ve detaylı analizler ile uzman akademisyen sunumların yer alacağı programın 10 hafta süreceği ve cumartesi günleri 11.00-13.00 saatleri arası YouTube kanalı üzerinden canlı ders şeklinde olacağı belirtildi.

Mardin Artuklu Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından sertifikalı online ‘Beytülmakdis’ derslerinin verileceği duyuruldu.
Betülmakdis’in geçmiş, gelecek muhtemel sorunları ele alınacağı ve detaylı analizler ile uzman akademisyen sunumların yer alacağı programın 10 hafta süreceği ve cumartesi günleri 11.00-13.00 saatleri arası YouTube kanalı üzerinden canlı ders şeklinde olacağı belirtildi. Beytülmakdis’in Müslümanların ortak davası olduğunu belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, düzenlenecek olan program ile Beytülmakdis’in içinde bulunduğu hazin durumun tüm detaylarıyla öğrenilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını ve akademik eğitim sürecinde Beytülmakdis davasına katkı sağlayabilecek projeler, fikirler, etkinlikler ve daha birçok faaliyetin hayata geçirilmesini planladıklarını söyledi.
Ayrıca 26 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan’ Adım Adım Beytülmakdis’ sertifikalı online eğitim programı dersleri için son başvurunun 25 Aralık olduğu açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı

Mardin Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:16
Öğle
12:17
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:28

Mardin Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Tekin Eczanesi
Artuklu
Atakan Eczanesi
Dargecit
Söylemez Eczanesi
Derik
Oral Eczanesi
Kiziltepe
Şafak Eczanesi
Kiziltepe
Gül Eczanesi
Midyat
Demir Eczanesi
Nusaybin
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.