MAÜ üniversiteyi eve taşıdı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) evde üniversite çalışmasını hayata geçirdi. Üniversite, psikiyatri profesörü ve şair Mustafa Kemal Sayar ile canlı yayında panel gerçekleştirecek.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak yaşamı durma noktasına getiren korona virüs salgını nedeni ile temel ve üniversite eğitimleri ikinci bir duyuruya kadar ertelenmişti. İlk, orta ve lise eğitimleri EBA üzerinden devam ederken Mardin Artuklu Üniversitesi önemli bir projeye imza attı. Mardin Artuklu Üniversitesi ’evde üniversite’ sloganı ile hayata geçirdiği etkinlikle konuklarını canlı yayına alarak panel gerçekleştirmeye başladı.

Bu kapsamda evde üniversite etkinliğinin 3’üncü konuğu psikiyatri profesörü ve şair Mehmet Kemal Sayar oldu. Prof. Sayar 13 Mart akşam saat 20.30’da canlı yayınla panel gerçekleştirecek. Panelin moderatörlüğünü de Mardin Artuklu Üniversitesi Psikoloji bölümünden Dr. Deniz Işıker Bedir yapacak.

