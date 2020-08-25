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MAÜ’den ücretsiz İngilizce ve Japonca kursları

MARDİN HABERLERİ  | 25.08.2020 12:46 | Son Güncelleme

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) toplumun ve hayatın merkezinde yer alan, günlük yaşantının vazgeçilmez bir koşulu haline gelen dil eğitiminde bir adım daha atarak İngilizcenin yanında ücretsiz Japonca kursu başlatıyor.MAÜ Sürekli Eğitim Merkezinden (SEM) yapılan açıklamada, İngilizce ve Japonca kursların başlayacağı belirtilerek dil öğrenmeye istekli olan herkesin başvuruda bulunabileceği belirtildi.

MAÜ’den ücretsiz İngilizce ve Japonca kursları

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) toplumun ve hayatın merkezinde yer alan, günlük yaşantının vazgeçilmez bir koşulu haline gelen dil eğitiminde bir adım daha atarak İngilizcenin yanında ücretsiz Japonca kursu başlatıyor.
MAÜ Sürekli Eğitim Merkezinden (SEM) yapılan açıklamada, İngilizce ve Japonca kursların başlayacağı belirtilerek dil öğrenmeye istekli olan herkesin başvuruda bulunabileceği belirtildi. SEM Müdürü Davut Özhan, "Dil öğrenmek artık lüks değil bir ihtiyaç. Günümüzde bazen bir yabancı dili bilmek dahi yeterli olmayabiliyor. Mardin gibi ulusal ve uluslararası turizmin gözde destinasyonlarından birisi olan şehrin üniversitesi olarak biz de bu noktada şehre dokunarak üzerimize düşeni yapmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda merkezimiz bünyesinde ücretsiz İngilizce ve Japonca kurslarına başlayacağız. İngilizce kursumuz temel İngilizce başlangıç seviyesinde yapılacak olup kursa başvurular 24-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve yeterli sayıya ulaşılması durumunda kurslarımız 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak, 15 Ekim 2020’de sona erecek, kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Kursumuz tamamen ücretsiz olacaktır" dedi.
İngilizce dışında Mardin’de ilk kez Japonca kursunun da düzenleneceği bilgisini veren Özhan, Japonca çalışmak isteyen ya da bu dile ilgi duyan herkesin kursa başvurabileceğini ifade etti.

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