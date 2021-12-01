Maura Higgins gömleğinin düğmelerini sonuna kadar açtı

İngiltere'de yayınlanan ve bekar gençlerin gerçek aşkı aradığı Aşk Adası (Love Island) isimli programa katılarak adını duyurmayı başaran onlarca isimden biri olan Maura Higgins, programdan sonra da gündeme gelmeyi başarıyor.

31 yaşındaki isim sık sık seyahat ediyor ve gittiği seyahatlerden iddialı fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. İrlandalı isim geçtiğimiz günlerde rotasını Maldivlere çevirmiş ve Maldivler’den ilk paylaşımını yaptı.

Beyaz bir gömlekle hayranlarının karşısına çıkan güzel yıldız, gömleğinin düğmelerini neredeyse göbeğine kadar açmayı ihmal etmemişti. Gömleğinin üzerine taktığı dev bir kemerle kombinini tamamlayan genç kadın fotoğrafını, “Akşam parıltısı” notuyla paylaştı.



