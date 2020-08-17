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Mauricio Isla, Flamengo ile anlaştı

FUTBOL HABERLERİ  | 17.08.2020 12:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile yollarını ayrın Mauricio Isla Günay Amerika ekiplerinden Flamengo ile anlaştığı iddia edildi.

Mauricio Isla, Flamengo ile anlaştı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Boca Juniors ve Real Betis'le görüşen Mauricio Isla, Brezilya ekibi Flamengo ile anlaştı.

Şilili oyuncu, Olympiakos’a giden Rafi nha’nın yerine transfer edildi. Sözleşme 2.5 yıllık olacak. (Akşam)

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