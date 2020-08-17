Mauricio Isla, Flamengo ile anlaştı

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Boca Juniors ve Real Betis'le görüşen Mauricio Isla, Brezilya ekibi Flamengo ile anlaştı.
Şilili oyuncu, Olympiakos’a giden Rafi nha’nın yerine transfer edildi. Sözleşme 2.5 yıllık olacak. (Akşam)
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