Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola'dan olay paylaşım

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, 2017 yılından bu yana birlikte olduğu 27 yaşındaki Gala Caldirola ile bu yıl evlendi.

31 yaşındaki futbolcudan Luz Elif adında bir kızı olan güzel model paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor.

Karantina günlerini evinde geçiren Gala Caldirola güneşi görünce kendinden geçti. Ve camın önüne geçip üstsüz şekilde güneşlendi.

Fenerbahçeli Isla'nın eşi Gala Caldirola kızını da yanına alarak 'Bir rüya için dans etmek' isimli yarışma programına katılmak için Şili'ye gitmişti.

Kanal 13'teki bu yarışmaya eşinin katılmasını istemeyen Isla ile Gala arasında kriz çıktı. Şili basını, çiftin ayrılmak üzere olduğunu yazdı.

Ancak koronavirüs salgını ikilinin arasındaki buzların erimesini sağladı. Dans yarışmasının iptal edilmesi üzerine İstanbul'a dönen Gala, Isla ile fotoğraflarını paylaşıp, "Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz" paylaşımında bulundu. Isla'ya anlayış ve sabrı için teşekkür etti.

