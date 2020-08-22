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Mauricio Lemos Fenerbahçe için geliyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.08.2020 19:42 | Son Güncelleme

Stoper bölgesi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Las Palmas'ın Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos'u transfer ediyor.

Mauricio Lemos Fenerbahçe için geliyor

Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe, stoper transferini de açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Mauricio Lemos için Las Palmas ile anlaşmaya vardı.İspanyol basınında yer alan son detaylara göre, transfer kısa süre içinde resmi olarak da açıklanacak. Uruguaylı oyuncunun bavullarını topladığı ve İstanbul'a uçuşunun da planlandığı da kaydediliyor.

BONSERVİS BEDELİ 1,5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin, 3 gündür ciddi pazarlıklar yaptığı oyuncu için Las Palmas ile 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında son anlaşmayı yaptığı vurgulandı.

İspanyol kulübünün, 3 gündür idmanlara da çıkmayan oyuncunun maaşından kurtulmak için düşük rakamı kabul ettiği ifadee edildi.

LA LIGA 2'DE 26 MAÇA ÇIKTI

Defensor altyapısından yetişen ve Avrupa'ya ilk olarak Rubin Kazan ile gelen 24 yaşındaki sağ ayaklı Lemos, ardından Las Palmas ve Sassuolo formaları giydi. Lemos, La Liga 2'de geçen sezon 26 maça çıktı.

Mauricio Lemos, Uruguay Milli Takımı formasını da iki kez giydi. (Sporx)

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