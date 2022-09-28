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Mauricio Lemos kimdir? Fenerbahçe oyuncusu Mauricio Lemos, Filip Novak gibi BAE'ye mi transfer olacak?

28.09.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe oyuncusu Mauricio Lemos'ın Filip Novak gibi BAE'ye transfer olacağı öne sürüldü. 28 Eylül 2022 Çarşamba günü basında yer alan haberlerin ardından birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Mauricio Lemos kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe oyuncusu Mauricio Lemos, Filip Novak gibi BAE'ye mi gidecek?

Mauricio Lemos kimdir? Fenerbahçe oyuncusu Mauricio Lemos, Filip Novak gibi BAE'ye mi transfer olacak?

Mauricio Lemos ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Filip Novak ile yolların ayrıldığı belirtilmişti. Novak, Fenerbahçe kariyerinde toplamda 51 maça çıkmış ve bu karşılaşmalarda 4 gol atıp 3 de asist üretmişti. Peki, Mauricio Lemos, Filip Novak gibi BAE'ye mi gidecek? Mauricio Lemos kimdir, nereli ve kaç yaşında?

MAURİCİO LEMOS KİMDİR?

Mauricio Lemos 28 Aralık 1995 yılında Rivera, Uruguay'da dünyaya geldi. Tam adı Paolo Mauricio Lemos Merladett olan futbolcunun kardeşi, Maximiliano Lemos da futbolcudur.

Mauricio Lemos Defensor Sporting altyapısında futbola başlamıştır.

Lemos, bu kulüp ile 2013'te profesyonel sözleşme imzalamıştır. 2 sene sonra Rus futbol kulübü Rubin Kazan'a transfer olmuştur. Burada da bir sene forma giyen Uruguaylı stoper, 2016'da Las Palmas kulübü ile anlaşmıştır. 2018-2019 sezonunda bir yıllığına Sassuolo kulübünde kiralık olarak oynamış, 2019-2020'de Las Palmas'a geri dönmüştür.

26 Ağustos 2020 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Lemos ile üç yıllık sözleşme imzaladığı belirtilmişti.

MAURİCİO LEMOS, FİLİP NOVAK GİBİ BAE'YE Mİ GİDECEK?

Fenerbahçe'nin Mauricio Lemos'u da FC Baniyas'a satmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'nin 1,5 milyon euroya transfer ettiği ve 850 bin euro + bonuslar şeklinde maaş ödediği Mauricio Lemos ile yolar ayrılıyor..

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