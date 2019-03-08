SPOR

Mauricio Pochettino Real Madrid'e yeşil ışık yaktı

İSPANYA HABERLERİ  | 08.03.2019 20:41 | Son Güncelleme

Bu sezon zor günler geçiren Real Madrid'de teknik direktörlük için her geçen gün yeni bir isim ortaya çıkıyor. İspanyol devinin başına geçmesi muhtemel isimler arasında yer alan Mauricio Pochettino, Real Madrid'e yeşil ışık yaktı.

Mauricio Pochettino Real Madrid'e yeşil ışık yaktı

Santiago Solari'nin yerine yeni teknik direktör arayan Real Madrid ile adı geçen Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino, yeşil ışık yaktı.

Ülkesinden TVE'ye özel bir röportaj Arjantinli menajer, "İspanya futboluna bir gün geri dönmek isterim. Yeni projelere her zaman açığım." ifadelerini kullandı.

Santiago Solari'nin yaşadığı zorluklarla ilgili olarak gelen soruya Pochettino, "Santiago ve ben bir dönem takım arkadaşıydık. Ona çok büyük saygım var ve onu çok iyi tanıyorum. Real Madrid ve PSG gibi takımların erkenden elenmesi üzücü ve hayal kırıklığıdır." cevabını verdi.

Pochettino, Harry Kane'in performansıyla ilgili olarak, "O benim oğlum gibidir. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri." diyerek sözlerini noktaladı.

(Sporx)

ppp

PARTNERII. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
Yıldız futbolcu gazeteciye saldırdı!Yıldız futbolcu gazeteciye saldırdı!
Real'e bir darbe de Vinicius'tanReal'e bir darbe de Vinicius'tan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid Mauricio Pochettino

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama

Fenerbahçe maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama

Küfür iddiası Aydınus'un başını yaktı! PFDK...

Küfür iddiası Aydınus'un başını yaktı! PFDK...

Cengiz Ünder'e bir şok daha! İkinci ayrılık...

Cengiz Ünder'e bir şok daha! İkinci ayrılık...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

El Clasico'yu kazanan yine Barça

El Clasico'yu kazanan yine Barça

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Barça Neymar'ı açıkladı

Barça Neymar'ı açıkladı

Celta Vigo'dan Emre Mor itirafı

Celta Vigo'dan Emre Mor itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mauricio Pochettino Real Madrid'e yeşil ışık yaktı

Bomba patlıyor! Real Madrid'e yeşil ışık...

Yıldız futbolcu gazeteciye saldırdı!

Yıldız futbolcu gazeteciye saldırdı!

Real Madrid'de Vinicius Junior 2 ay sahalardan uzak kalacak

Real'e bir darbe de Vinicius'tan

Celta Vigo Miguel Cardoso'nun görevine son verdi

Celta'da hoca değişikliği

Real Madrid - Barcelona karşılaşmasında Messi ve Sergio Ramos gerginliği!

El Clasico'da Ramos ve Messi gerginliği

Barcelona 'El Clasico'yu La Liga'da da kazandı

El Clasico'yu kazanan yine Barça

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.