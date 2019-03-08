Mauricio Pochettino Real Madrid'e yeşil ışık yaktı

Santiago Solari'nin yerine yeni teknik direktör arayan Real Madrid ile adı geçen Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino, yeşil ışık yaktı.
Ülkesinden TVE'ye özel bir röportaj Arjantinli menajer, "İspanya futboluna bir gün geri dönmek isterim. Yeni projelere her zaman açığım." ifadelerini kullandı.
Santiago Solari'nin yaşadığı zorluklarla ilgili olarak gelen soruya Pochettino, "Santiago ve ben bir dönem takım arkadaşıydık. Ona çok büyük saygım var ve onu çok iyi tanıyorum. Real Madrid ve PSG gibi takımların erkenden elenmesi üzücü ve hayal kırıklığıdır." cevabını verdi.
Pochettino, Harry Kane'in performansıyla ilgili olarak, "O benim oğlum gibidir. Dünyanın en iyi forvetlerinden biri." diyerek sözlerini noktaladı.
(Sporx)
Roma'da ayrılık resmen açıklandı!
'Neden Beşiktaş'ı istemeyeyim?'
Ve açıklandı! Ribery'ye bomba teklif...
Yıldırım'dan F.Bahçe'ye ziyaret
Aziz Yıldırım'a şok ceza! Rasim Ozan...
Olcay Şahan'ın sözleşmesi değiştirildi
Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!
G.Saray'dan ayrılık açıklaması!
Şenol Güneş'ten sert tepki: Onlara hakkımı helal etmiyorum
İşte F.Bahçe'nin ilk transfer bombası!
Olcay Şahan'dan flaş karar!
Hasan Şaş'a hakaret etmişti!
Hagi'nin ziyareti ülkeyi karıştırdı! Dev ekibin başına mı geçiyor?
Ve Ozan Kabak açıkladı! Bayern Münih...
Mourinho için şoke eden sözler!
İşte İbrahim Üzülmez'in yeni takımı
Babasını andı, PFDK'lık oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum