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Mauro Icardi, Dzeko'yu geçerek zirveye oturdu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.04.2024 22:26
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Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 21’e çıkardı ve yarışta zirveye yerleşti.

Mauro Icardi, Dzeko'yu geçerek zirveye oturdu
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Maçın 90+1. dakikasında Dries Mertens’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Icardi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

DZEKO'YU GEÇTİ

31 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Süper Lig’deki gol sayısını 21’e çıkardı ve krallık yarışında Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko’yu geçerek zirveye yerleşti

Arjantinli futbolcu ayrıca ligde son 6 maçta 7. golünü attı. Mauro Icardi 11 başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

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