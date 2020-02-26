Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana Icardi, Survivor'a katılıyor

Ünlü futbolcunun kardeşi Survivor'a katılıyor

Yıldız futbolcunun kardeşi Survivor'a katılıyor

PSG forması giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi, sürpriz bir karar verdi.

Daha önce yaşadığı skandallar ve ağabeyinin eşi Wanda Nara ile yaşadığı sürtüşmelerle adından söz ettiren Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi, İspanya'da Survivor'a katılacak.

2016 yılında Arjantin'de Big Brother yarışmasına katılan, sonrasında da aynı yarışmanın İtalyan versiyonunda boy gösteren Ivana, bu kez şansını Survivor'da deneyecek.

Kazananın 200 bin Euro'luk büyük ödülün sahibi olacağı yarışmada Ivana Icardi de iddialı olduğunu dile getirdi.

"Yarışmada mümkün olduğunca ilerlemek istiyorum" diyen Ivana Icardi, "Her şeyi başarabileceğimi göstermek için çok çabalayacağım. Motivasyonum çok büyük" ifadelerini kullandı.

Ünlü futbolcu kız kardeşi ve eşi arasında sıkışıp kalmıştı...

Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana, Mauro'nun Wanda Nara ile birlikte olmasına en baştan karşı çıkanlardan...

Maxi Lopez ile evliyken takım arkadaşı Mauro Icardi ile ilişki yaşamaya başlayan ve sonrasında Maxi'den ayrılarak Mauro ile evlenen Wanda Nara'nın ailede olmasını istememişti.

Ivana Icardi daha önce İtalya ve Arjantin'de televizyon programlarına katılmış ve Wanda Nara'nın yeğenlerini kendisine göstermediğini öne sürmüştü.

Ivana, Twitter'dan "Kardeşimi geri istiyorum" yazarak Mauro Icardi'ye seslenmiş, Icardi ise tweete, "Bu asla olmayacak. Neden çalışman gereken zamanı burada harcıyorsun. Böyle yaparak hiçbir şey elde edemeyeceksin. Benim dışımda 6 kardeşin daha var onları aramayı neden denemiyorsun" şeklinde cevap vermişti.

Ivana ağabeyinin bu twitine sert çıkarak, "Ben onları aradığım zaman cevap veriyorlar. Onların arkasında gözlerini kör etmek için büyü yapan bir engerek de yok. Bu kadar aptal olmayı bırak ve gözlerini aç. Olduğun kişi olmaya geri dön" karşılık vermişti.