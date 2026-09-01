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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu’ndaki ikinci maçında İzlanda’yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Milliler, eleme maçlarının tamamlanmasına 4 maç kala FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası biletini aldı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı

Salon: Laugardalshöll
Hakemler: Andris Aunkrogers, Elvis Binders-Coders, Antonio Conde
İzlanda: Hlinason 7, Gudmundsson 9, Hermannsson 11, Fridriksson 7, Palsson 11, Thrastarson 10, Kari Jonsson 6, Henningsson 5, Thorbjarnarson 2, Björnsson 3, Petursson 2, Jonsson
Başantrenör: Craig Pedersen

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı 1

Türkiye: Malachi Flynn 13, Şehmus Hazer 10, Cedi Osman 17, Yiğitcan Saybir 10, Adem Bona 8, Kenan Sipahi 15, Onuralp Bitim 17, Furkan Korkmaz 8, Ömer Yurtseven 2, Sertaç Şanlı 5, Metecan Birsen 5, Erkan Yılmaz
Başantrenör: Ergin Ataman

  1. Periyot: 33-14 (Türkiye lehine)
    Devre: 60-37 (Türkiye lehine)
  2. Periyot: 80-56 (Türkiye lehine)
    Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye milli takım
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