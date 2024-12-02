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Mauro Icardi ülkesinde ameliyat oldu! 'Yakında döneceğim...'

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.12.2024 18:57
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Galatasaray'ın Tottenham maçında dizinden sakatlanan ve sezonu kapatan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle ülkesinde ameliyat oldu.

Mauro Icardi ülkesinde ameliyat oldu! 'Yakında döneceğim...'

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Arjantin'de ameliyat oldu.

Ameliyat sonrası paylaşım yapan Icardi; "Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca büyük aliem Galatasaray'a her detayı takip ettikleri ve her şeyi organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Icardi, operasyonu gerçekleştiren doktoruna ve kendisiyle yakından ilgilenen Galatasaray camiasına teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
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