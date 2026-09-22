Mauro Icardi'ye 2099 yılına kadar ceza! Men edildi...

Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, Arjantin'de gündem olan bir trafik olayı nedeniyle geçici olarak trafikten men edildi. Yıldız futbolcunun ehliyetinin süresinin dolduğu ortaya çıkarken, olayla ilgili verilen cezanın detayları da paylaşıldı.

VİDEO ORTAYA ÇIKARDI

Icardi'nin trafikte araç kullandığı sırada çekilen bir video sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde Eugenia "la China" Suárez'in kemerini çözdüğü ve seyir halindeki araçta vücudunun büyük bölümünü pencereden dışarı çıkardığı görüldü.

Videonun yayılmasının ardından Arjantin polisi tarafından yapılan incelemede, Icardi'nin sürücü ehliyetinin süresinin dolduğu tespit edildi.

BAKANLIKTAN ICARDİ AÇIKLAMASI

Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, olayla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Icardi, dolmuş ehliyetle sürücü koltuğunda! Eugenia "la China" Suárez kemerini çözdü ve Mauro Icardi sürüşe devam ederken vücudunun büyük bir kısmını pencereden dışarı çıkardı. Videonun yayılması üzerine, Icardi'nin sürücü ehliyetinin süresinin dolduğunu tespit ettik."

CEZA GEÇİCİ OLARAK UYGULANDI

Yetkililer, Icardi'nin süresi dolan ehliyetine ilişkin bilgileri ve uygulanan yaptırımı da kamuoyuyla paylaştı. Arjantinli futbolcunun 2099 yılına kadar trafikten men edildiği bilgisi gündeme gelse de söz konusu yaptırımın geçici olduğu belirtildi.

Icardi'nin yeniden araç kullanabilmesi için ehliyetini yenilemesi gerektiği vurgulandı.