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Mavi elbisesini üzerinden çıkardı! Göğüslerini elleriyle kapatan Bella Thorne'dan bomba yorum

04.02.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bella Thorne, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından cesur bir paylaşım daha yaptı. Güzel şarkıcı ve oyuncu mavi elbisesini üzerinden çıkarıp elleriyle göğüslerini kapadı ve bakın ne dedi.

Mavi elbisesini üzerinden çıkardı! Göğüslerini elleriyle kapatan Bella Thorne'dan bomba yorum

Yaşam tarzı, ilişkileri, imajı sık sık eleştirilen Bella Thorne, gündemden düşmüyor. Porno film yönetmenliği yaparak kariyerinde farklı alanlara yönelen ve son dönemde iddialı paylaşımlarıyla öne çıkan şarkıcı ve oyuncu mavi elbisesiyle beğeni topladı.

Dekoltesiz bir elbise giymesiyle hayranlarını şaşırtan Thorne çekim bitince yapacağını yine yaptı.

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"Libidom oldukça yüksek. Cinsel ilişkiye girmek beni çok mutlu ediyor" açıklamasıyla şaşırtan Bella Thorne elbisesini çıkarıp göğüslerini de elleriyle kapadı.

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Thorne bu anları da "Sevdiklerinize tutunun" notuyla paylaştı.

"Shake It Up" dizisiyle şöhrete kavuşan 24 yaşındaki Bella Thorne OnlyFans'ta hesap açan ve 24 saatte hiç paylaşım yapmadan 1 milyon dolar kazanan tek ünlü.

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