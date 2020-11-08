YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Mavi Kelebekler evinde kazandı

Mavi Kelebekler evinde kazandı

ANTALYA HABERLERİ  | 08.11.2020 15:44 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, kendi evinde konuk ettiği Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı’nı 28-22’lik skorla mağlup etti.Kadınlar Hentbol Süper Lig’de mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 7.

Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, kendi evinde konuk ettiği Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı’nı 28-22’lik skorla mağlup etti.
Kadınlar Hentbol Süper Lig’de mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 7. hafta kendi sahasında Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı’nı konuk etti. 30 Ekim Cuma günü İzmir’de yaşanan deprem felaketini unutmayan Mavi Kelebekler, maç öncesi sahaya “Geçmiş olsun İzmir” yazılı pankart ile çıktı. Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu’nda oynanan maça Konyaaltı Belediyespor hızlı başladı.
Konyaaltı Belediyespor, Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı karşısında ilk yarıyı 17-13 skorla tamamladı. İkinci yarıda temposunu artıran Mavi Kelebekler, peş peşe attığı başarılı şutlarla rakibi karşısında farkı açtı. Fırat Beyde ve Melih Çobanoğlu’nun hakemliğinde oynanan maçı Mavi Kelebekler, 28-22 skorla kazandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün partiKomşular şikayetçi! Hafta 3 gün parti
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Gaziantep’te huzur operasyonu: 171 kişiye işlem
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Afrodisyas Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı değerlendiren bölgede iki lahit bulundu
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti

Antalya Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
06:00
Sabah
07:21
Öğle
12:46
İkindi
15:36
Akşam
18:01
Yatsı
19:17

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Çağla Eczanesi
Muratpasa
Gülin Eczanesi
Muratpasa
Özgür Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Yeni Yaprak Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Asya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Manavgat'ta
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Manavgat'ta
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Sevgilisine tecavüz etti, kedisini rehin aldı
Sevgilisine tecavüz etti, kedisini rehin aldı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Sema Ecevitoğlu: Gelişigüzel çöp atanlara cezai müeyyide uygulayacağız
Sema Ecevitoğlu: Gelişigüzel çöp atanlara cezai müeyyide uygulayacağız
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.