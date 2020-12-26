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Mavi Kelebekler, ilk maçtan galip ayrıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 26.12.2020 12:25 | Son Güncelleme

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası grup mücadelelerinde Sivas Belediyespor ile eşleşen Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, rakibini 30-22 mağlup etti.4 gruptan oluşan ve 15 takımın yer aldığı Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası grup mücadeleleri, 25 Aralık Cuma günü başladı.

Mavi Kelebekler, ilk maçtan galip ayrıldı

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası grup mücadelelerinde Sivas Belediyespor ile eşleşen Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, rakibini 30-22 mağlup etti.

4 gruptan oluşan ve 15 takımın yer aldığı Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası grup mücadeleleri, 25 Aralık Cuma günü başladı. C grubunda yer alan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı karşısında oynadığı ilk maçını kazandı. Mudanya’da oynanan müsabakada rakibi üstünde büyük baskı kuran Mavi Kelebekler, Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı’nı 30-22 yenmeyi bildi.
Mavi Kelebekler, 26 Aralık Cumartesi Mudanya Belediye Spor Kulübü, 27 Aralık Pazar günü ise Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak. Grup maçlarının sonunda ilk iki sırayı alan takımlar, Türkiye Kupası’nda 8 takımın yer alacağı çeyrek finale katılmaya hak kazanacak.

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