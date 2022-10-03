Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü'nün 2. yılında ilk durağı Sarıyer oldu

İSTANBUL (AA) - Denizleri koruma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli eğitimler ve etkinliklerin yapılacağı Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü, ikinci yılında Sarıyer'de ziyarete açıldı.

DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve Garanti BBVA'nın iş birliğiyle yürütülen, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimlerini kapsayan Mavi Nefes Projesi devam ediyor.

Proje kapsamındaki Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü de ikinci yılında Sarıyer İskelesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Otobüsün hizmete açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan DenizTemiz Derneği/TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, denizleri temizlemenin en kolay yolunun, onu kirletmemeyi öğrenmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yerine ulaşarak, verdikleri eğitimlerle denizi sevdirmeye ve denizleri koruma bilincini aşılamaya çalıştıklarını anlatan Kaptanoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün çocukların muhteşem enerjisi ile ikinci defa Mavi Nefes Eğitim Otobüsü'müz yola çıkıyor. İlk durağımız Sarıyer. Sonrasında Beşiktaş, Tekirdağ ve Çanakkale'de olacağız. Otobüste ve önünde kurulacak alanda etkinlikler yapılacak. Otobüs içerisinde sıfır atık bilincini kazandırmak amacıyla üretim becerileri atölyesi ve robotik kodlama atölyesi gerçekleştireceğiz. Mavi Nefes Projemiz kapsamında geçtiğimiz yıl çevrim içi eğitimlerle 21 bini aşkın öğrenci ve 1200'den fazla öğretmene ulaştık. Bu yıl çevrimiçi eğitimlerimiz de otobüsümüzün rotasını takip edecek. İkinci yılımızda 15 bini aşkın öğrenci ve yaklaşık 1500 öğretmenimize ulaşmayı hedefliyoruz."

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de geçen yıl yaşanan müsilaj gibi çevre olaylarının, bir uyarı niteliğinde olduğuna işaret etti. Müsilaj deniz yüzeyini kapladığında denizdeki canlı yaşamının bitme noktasına geldiğini hatırlatan Genç, "İnsan var olduğu sürece doğanın bize sunduğu kaynaklara ihtiyacımız var. Müsilajın olmaması için denizin kirlenmemesi gerekiyor. Hepimize düşen görev şu: Sadece kendimizi değil bizden sonra gelecek kuşakları da mutlaka düşünmek zorundayız. Hem geleceği düşünmeli hem de şu an var olan kaynaklarımızı koruyarak sürdürülebilirliğini sağlamaya önem vermeliyiz. Çevreci dernekler bu konuda çok ciddi çaba gösteriyor ancak herkese sorumluluk düşüyor." ifadelerini kullandı.

- Otobüs belirlenen rotada her durakta bir hafta kalacak

Mavi Nefes Eğitim Otobüsü bir hafta süresince Sarıyer'de öğrencileri ağırlayacak. Otobüs, belirlenen rota kapsamında Marmara Bölgesi'nde Sarıyer, Beşiktaş, Tekirdağ ve Çanakkale'de birer hafta kalacak.

Projenin deniz temizliği ayağında, İstanbul Boğazı'nı temizleyen 2 deniz süpürgesi, proje kapsamında yaklaşık 80 tonluk atığı geri dönüşüme kazandırdı. Acil durumlarda müsilaj ve katı atık temizliği yapmak üzere başka bölgelere de genişletilen proje ile Antalya Adrasan'da temmuz ayından bu yana teknelerden yaklaşık 2 bin 200 litre sıvı atık toplandı ve bu sayede 17 bin 600 litre deniz suyunun temiz kalması sağlandı.

Mavi Nefes Projesi'nin farkındalık eğitimi ayağında çevrim içi eğitimlerle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda okuyan öğrencilere ve öğretmenlere denizlerin önemi, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir su kaynakları için bireysel sorumlulukları aktarıldı.

