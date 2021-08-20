Mavi renge dönen Samsun'da hastaneye yatış oranları azaldı

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, aşılama oranı artan kentte, hastaneye yatış oranının 4 kat azaldığını bildirdi.

Oruç, Samsun'un ilk doz aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategorideki düşük riskli iller arasında yer almasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bugün itibari ile Samsun'un ilk doz aşıda yüzde 75,3'e yükseldiğine işaret eden Oruç, aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurguladı.

Oruç, "Yaklaşık bir buçuk yıldır pandemiyle mücadeleyi Samsun'da yürütüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık çalışanlarımız canla başla çalışıyor. Geldiğimiz noktada salgınla mücadelede en büyük silahımız olan aşıda yaygın bir şekilde aşılanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşının yaygın olarak yapılmasının sonuçlarını artık daha net gördüklerini söyleyen Oruç, şöyle devam etti:

"Daha önceki altı aylık sürece baktığımızda aynı vaka sayıları olduğu zamanlarla karşılaştırdığımızda yaklaşık 4 kat daha az sayıda hastamız hastanede yatmakta. Burada aşının koruyucu etkisini daha iyi görmüş oluyoruz. Tabii aynı şekilde yoğun bakımlarda olsun, entübe hastalarda olsun vaka sayılarımızda 4 kat kadar düşüklük olduğunu da görmüş oluyoruz."

- Aşıdan sonra da maske, mesafa ve hijyene dikkat

Aşı olduktan sonra da salgınla mücadelede tedbirlerin bırakılmaması gerektiğini hatırlatan Oruç, "Tabii sadece aşı olmak da yetmeyecek. Salgınla mücadelede maske, mesafe ve temizlik kurallarımıza yine aynı şekilde dikkat etmemiz lazım. Kapalı alanlarda mesafe ve maskeye aşırı dikkat ederek pandemiyle mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Başta Vali Zülkif Dağlı olmak üzere, belediye başkanları, sağlık çalışanları ve Samsun halkına teşekkür eden Oruç, şunları kaydetti:

"İyi bir çalışmayla hep birlikte, gayretle Samsun'u hafif riskli iller arasında maviye taşımış olduk. Tabii bundan sonraki süreçte de ikinci dozları ve üçüncü dozlarımızın oranlarını artırmamız gerekiyor. Bu oranları artırdığımızda tam aşılı olduğumuz zaman inşallah salgınla mücadelenin sonunu getirmiş olacağız. Bu mücadelede vatandaşlarımızın da bizlerin ilan etmiş olduğu randevusuz aşı noktaları ve tüm sağlık tesislerine beklemeden gelmelerini istiyoruz."

Kış aylarının yaklaştığını anımsatan Oruç, "Kış dönemine herkesin tam aşılı olarak girmesini istiyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında da okullarımızın tekrar açılıp kapanmaması, öğrencilerimizin okula eksiksiz şekilde devam edebilmeleri için aşı oranlarımızın üst seviyede olması lazım. Aşı olarak, toplumda bağışıklığı artırarak okullarımız, esnaflarımız ve iş yerlerimizin açık olmasını sağlamamız gerekmekte." dedi.

