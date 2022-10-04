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Mavi tura çıkanlara "deniz kaplumbağalarını beslemeyin, uzaktan sevin" uyarısı

04.10.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska: -"Bazen iyi niyetle de olsa yaban hayvanı olan deniz kaplumbağalarının elle beslendiği, hayvana dokunulduğu videolar geliyor. Yaban hayvanlarını beslemek bu canlıların davranışlarında belirgin değişikliklere yol açmakta ve zarar görmelerine neden olmaktadır" - "Denizde kaplumbağa görürseniz suyun altındaki süzülüşlerini uzaktan izleyip, o harika anın tadını çıkarın. Deniz kaplumbağalarına dokunmayın, uzaktan sevin"

AYŞE YILDIZ - Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, Akdeniz kıyılarında mavi tura çıkanların karşılaştıkları deniz kaplumbağalarını iyi niyetle de olsa bazen elle beslediğini, hayvanlara dokunduğunu belirterek, "Yaban hayvanlarını beslemek bu canlıların davranışlarında belirgin değişikliklere yol açmakta ve zarar görmelerine neden olmaktadır." dedi.

Kaska, AA muhabirine, balıkçılık ve su sporları gibi faaliyetlerin yanında turistik etkinliklerde de deniz kaplumbağalarının yaban hayvanı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Akdeniz'de 22 üreme kumsalında yuvaları koruduklarını ancak denizlerde de koruma çalışmalarının devam etmesi gerektiğini anlatan Kaska, deniz kaplumbağalarının ömürlerinin yüzde 99'unun denizde geçtiğini hatırlattı.

Caretta carettaların etçil olduğunu, deniz anası, yengeç, balık gibi canlılarla beslendiğini kaydeden Kaska, yeşil deniz kaplumbağalarının ise otçul olup, deniz içindeki bitkileri yediğini belirtti.

Elle beslenen deniz kaplumbağalarının tembelleştiğini ifade eden Kaska, şunları kaydetti:

"Bazen iyi niyetle de olsa yaban hayvanı olan deniz kaplumbağalarının elle beslendiği, hayvana dokunulduğu videoları geliyor. Bu davranışlar canlılar için büyük stres yaratmaktadır. Uzman olmayan kişilerin yaban hayvanlarına müdahaleden kaçınması gerekiyor. Yaban hayvanlarını beslemek bu canlıların davranışlarında belirgin değişikliklere yol açmakta ve zarar görmelerine neden olmaktadır. Deniz kaplumbağalarını genelde besliyorlar, beslemeyi durdurmamız gerekiyor. Yabani hayvanları uzaktan sevmeyi öğrenmeliyiz."

Çok fazla besleyince deniz kaplumbağalarının göç etmemeye başladığını aktaran Kaska, "Hayvan besin bulamadığında ısırabiliyor. Denizde kaplumbağa görürseniz suyun altındaki süzülüşlerini uzaktan izleyip, o harika anın tadını çıkarın. Deniz kaplumbağalarına dokunmayın, uzaktan sevin." dedi.

- Mavi turda deniz kaplumbağalarını görme fırsatı buluyorlar

Antalya'nın turistik ilçelerinden teknelerle hareket eden tatilciler turları sırasında deniz kaplumbağalarıyla karşılaşabiliyor.

Turistler, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarından olan Demre'deki Çayağzı Plajı'nda verilen molada, hayvanların yüzeye çıkmasını sağlamak için denize karpuz kabuğu, kavun atıyor.

Kaplumbağalara dokunan, onlarla bir süre yüzen turistler, deniz kaplumbağalarının fotoğraflarını çekiyor.

Rus turistlerden Anastassiya Gogreva, arkadaşlarıyla katıldığı mavi turda deniz kaplumbağalarını ilk kez yakından görme imkanı buldukları söyledi.

Heyecanlanıp mutlu olduklarını anlatan Gogreva, "Caretta carettalarla yüzmek muhteşem bir deneyimdi." dedi.

Tatilcilerden Selda Kutbay da caretta carettaların insandan kaçmadığını görünce şaşırdığını belirterek, "Çok güzeller, sevimliler. Biraz korktum ama turistler birlikte yüzdüler. Çok şaşırdım insanlardan hiç korkmuyorlar." diye konuştu.

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