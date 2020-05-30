YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Maviş’ten Sinop’ta önemli temaslar

Maviş’ten Sinop’ta önemli temaslar

SİNOP HABERLERİ  | 30.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

AK Parti Sinop Milletvekili Dr.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, İl Sağlık Müdürlüğü, Atatürk Devlet Hastanesi, Şehir Stadı İnşaatı, Küçük Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. Maviş’e beraberinde AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, AK Parti Sinop Merkez İlçe Başkanı Faruk Şanoğlu ve partililer eşlik etti.
Sinop Valisini ziyaret eden Maviş, Vali Köksal Şakalar ile Sinop’taki korona virüs önlemleri ve normalleşme sürecini değerlendirdi. Ardından Sinop İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Fatih Reyhanlıoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Maviş, Sinop’taki son gelişmeleri ve devam eden sağlık yatırımlarını görüştü.
Daha sonra Sinop Atatürk Devlet Hastanesine ziyarette bulunan Nazım Maviş, pandemi süresince gece gündüz demeden büyük özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Maviş ziyaretinde tamir, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan eski hastane binasında da incelemelerde bulundu.

“Sinop şehir stadı hızla yükseliyor”
Hastane ziyaretinin ardından Maviş ve beraberindeki heyet yapımı tüm hızıyla devam eden Sinop Şehir Stadında incelemelerde bulundu. Şehir stadının 10 bine yakın seyirci kapasitesiyle uzun yıllar Sinoplu sporseverlere hizmet vereceğini ifade eden Maviş, stadın uluslararası standartlara uygun olarak şekilde inşa edildiğini belirtti.

“Küçük sanayi sitesinin elektrikleri yer altına alınıyor”
Ziyaretlerine Sinop Küçük Sanayi sitesi ile devam eden Maviş, burada esnaflarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Maviş ziyaretinde Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in desteğiyle Sanayi Sitesindeki elektrik hatlarının yer altına alınacağını duyurarak her daim esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Maviş’in gün içindeki son durağı Sinop Organize Sanayi Bölgesi oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Kurtuluş Kaya’yı ziyaret eden Maviş, sitede inşa edilecek cami projesi hakkında bilgiler aldı.
Maviş ayrıca Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden Enerji Santrali inşaatında incelemelerde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır' 'Hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmamıştır'
PARTNERBerkay Şahin: Nazar değdiBerkay Şahin: Nazar değdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Sinop Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:01
Sabah
05:00
Öğle
12:42
İkindi
16:42
Akşam
20:14
Yatsı
22:04

Sinop Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Altınkaynak Eczanesi
Duragan
Başak Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Deva Eczanesi
Boyabat
Dolgun Eczanesi
Gerze
Yaşam Eczanesi
Turkeli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yavru karaca milli parklara teslim edildi

Yavru karaca milli parklara teslim edildi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sinop’taki buğday tarlalarından hastalık yayılımı

Sinop’taki buğday tarlalarından hastalık yayılımı

Sinop’ta Evde kal hareketsiz kalma etkinliği

Sinop’ta Evde kal hareketsiz kalma etkinliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.