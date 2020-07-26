Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cennet koyları

DENİZ AÇIK - Türkiye'nin birbirinden güzel koyları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ardından kontrollü normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Her şeyden uzak, sakin ve keyifli tatil için üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'yi tercih edenler, mavi ve yeşilin buluştuğu koylarda eşsiz zamanlar geçirmenin keyfine varabiliyor.

Tertemiz denizi ve kumsallarıyla yerli ve yabancıların dikkatini çeken eşsiz güzellikteki koylar, doğaseverlerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.

İzole tatil yapmak isteyenlere de alternatifler sunan koylar, AA ekiplerince havadan görüntülendi.

- Bademli Koyu

Keşfedilmemiş büyüklü küçüklü çok sayıda koya sahip İzmir'in Dikili ilçesi, izole tatil isteyenlere alternatif seçenek sunuyor.

Bademli Koyu da mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz güzelliklerinden biri olarak dikkati çekiyor. Koya gidenler, Garip ve Kalem adalarını da görebiliyor.

- Büyük Boncuklu Koyu

El değmemiş doğal güzelliğiyle dikkati çeken Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Büyük Boncuklu Koyu, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.