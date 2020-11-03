Max Kruse'den takımına 3 puan armağanı

Bundesliga'nın 6. haftasında Union Berlin, deplasmanda Hoffenheim'ı konuk etti.
PreZero Arena'da oynanan karşılaşmayı Union Berlin 3-1 kazanırken eski Fenerbahçeli Max Kruse maça damga vuran isim oldu.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse çıktığı 6 maçta 2 gol 3 asistlik performans yakalamış oldu.
Bu sonuçla Union Berlin 9 puana yükselirken Hoffenheim 7 puanda kaldı.
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