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Max Kruse: Her zaman yapılması gerekeni yaptım

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 17.09.2020 19:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Union Berlin'e giden Max Kruse, yaşanan süreç için konuştu.

Max Kruse: Her zaman yapılması gerekeni yaptım

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshederen Union Berlin'e imza atan ve sarı-lacivertli takımla davalık olan Max Kruse, Alman basınına açıklamalarda bulundu.

Yapması gerekenleri yaptığını belirten Kruse, "Bir şey yapmam gerekiyorsa yaparım ve dünyada ailemin dışında kimse beni vazgeçiremez. Ben hep açık, dürüst oldum. Bu hayatta herkesi memnun edemezsin. Senden farklı düşüncede insanlar hep olacak." dedi.

Sahadaki performansın her şeyi unutturacağını belirten Alman oyuncu, "Her zaman yapılması gerekeni yaptım. Her şeyde olduğu gibi futbolda da sonunda performansa bakılıyor. Eğer sahada performans veriyorsan dışarıda kimseye bir şey söylemek zorunda değilsin. Eğer iyi iş çıkarmasaydım durum benim için kötüye gidebilirdi." ifadelerini kullandı.

Union Berlin'e gitmeden önce MLS düşüncesinin de olduğunu söyleyen tecrübeli isim, "Oğlum Amerika'da yaşıyor, ben de Amerika'ya gitmek istiyordum. Son 10 yılda onunla çok zaman geçiremedim ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyordum. Ancak günün sonunda MLS yerine daha yüksek seviyede oynayacak bir kariyerim olduğunu fark ettim ve Almanya'da insanlara tekrar göstermeye karar verdim." diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Çıkarım için her zaman yapılması gerekeni yaptım diyor.
Çöp
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