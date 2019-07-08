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Max Kruse: Konu para olsaydı Fenerbahçe'ye değil, Çin'e giderdim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman futbolcu Max Kruse, sarı-lacivertli takıma para için değil gelecek sezonlarda Avrupa kupalarında forma giyebilmek için geldiğini belirtti. Kruse, "Konu para olsaydı Fenerbahçe'ye değil, Çin'e giderdim" dedi.

Max Kruse: Konu para olsaydı Fenerbahçe'ye değil, Çin'e giderdim

Ülkesindeki Kicker dergisinin bu hafta kapağında yer alan 31 yaşındaki futbolcu, röportajında sarı-lacivertli takımı neden tercih ettiğini şöyle anlattı:

"Kimin ne düşündüğü umrumda değil. Ben gelecek sezonlarda Avrupa'da oynayacak bir takım seçme imkanına sahip oldum. Kendime zaman tanıdım ve hislerimi dinledim. Gelecek yıllarda Fenerbahçe ile uluslararası arenada forma giyeceğime eminim.''

"KONU PARA OLSAYDI FENERBAHÇE'YE DEĞİL, ÇİN'E GİDERDİM"
Ekonomik hususların herkes için önemi olduğunu vurgulayan Kruse, ''Konu para olsaydı çoktan zengin olmuştum. Konu para olsaydı Fenerbahçe'ye değil, Çin'e giderdim. Bremen'den ayrılmak Werder Bremen'e karşı değil aksine kendim için bir karardı. Başka bir ülkede, 13 yıldır Bundesliga'da kazandığım başarıları ispatlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

POKER KONUSUNA CEVAP
Poker oynadığı görüntülerin medyada yer almasının kendisini rahatsız edip etmediğinin sorulması üzerine de Alman futbolcu, buna sadece güldüğünü belirterek, "Gazetecilerin olmadığı bir yerde de poker oynama imkanım var ama yine kendimi sınırlamam gerekecek. Ben yasak bir şey yapmadım ki. Ben özel hayatımda ne hoşuma gider ve canım ne isterse onu yaparım'' değerlendirmesinde bulundu.

"IBRAHIMOVIC'LE BENZİYORUZ"
Fenerbahçeli futbolcu, karakterinin İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'e benzetilmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Ben bugün birisine vurayım ve ilgiyi üzerime çekeyim hesabı yapmam. Bana sorulan bir şey olduğunda ne düşündüğümü söylerim hatta kamera önünde seve seve. Bugüne kadar kimsenin şahsına saldırmadım ya da hakaret etmedim. Başkaları ne der umrumda değil. Tabii ki Ibrahimovic'le bir kıyas yapmak istemiyorum ancak benzerlikler mevcut. O da düşündüğünü söyleyen birisi hatta benden daha ileri.''

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