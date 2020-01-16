Max Kruse'ye 2020 Tokyo sürprizi

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin 2020 Tokyo Olimpiyatları Alman Milli Takımı listesinde yer aldığı ortaya çıktı.
Alman 21 Yaş Altı Milli Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz'un 50 kişilik oyuncu listesini Uluslararası Doping Ajansı'na (NADA) şimdiden ilettiği belirtildi. Bild'in haberinde Olimpiyat Milli Takımları'na 21 Yaşın üzerinde sadece 3 ismin çağırılacak olmaısna rağmen geniş kadroda bir çok ismin tedbiren bulundurulduğu belirtiliyor. Almanya'nın hangi kadro ile Olimpiyatlarda yer alacağı henüz netlik kazanmazken 50 kişilik kadroda Matts Hummels, Thomas Müller, Sandro Wagner gibi A Milli Takım oyuncularının da yer aldığı kaydedildi.
Stefan Kuntz konuyla ilgili, daha önceden yaptığı açıklamada geniş kadroda yer alan deneyimli isimlerin ihtiyaç olan mevkiiye göre seçileceğini söylemişti.
31 yaşındaki Max Kruse Almanya Milli Takımı formasını daha önce 14 kez, genç yaş kategorilerinde ise 24 kez giymişti.
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