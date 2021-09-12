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Max Meyer: Böyle bir atmosfer görmemiştim

12.09.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçeli futbolcu Max Meyer, Sivasspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

Max Meyer: Böyle bir atmosfer görmemiştim

Fenerbahçeli futbolcu Max Meyer, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Sahada az bir süre geçirdim ama mutluluk vericiydi. Her zaman çalışıp oynamak için elimden geleni yapacağım. Bugün gerçekten harika bir atmosfer vardı. Çok gürültülüydü. Uzun süredir böyle bir atmosfer görmemiştim. Bu taraftarla oynamak keyif... Zor bir maçtı. 3 puanı elde edemedik maalesef. Daha sıkı çalışarak sonraki maçlardan galibiyetlerle ayrılmak istiyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Sivasspor
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