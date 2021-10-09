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Max Verstappen: 8. viraj çok iyiydi!

09.10.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Red Bull pilotu Max Verstappen, İstanbul Park'taki sıralama turlarının ardından açıklamalarda bulundu.

Max Verstappen: 8. viraj çok iyiydi!

Formula 1 Türkiye GP öncesi sıralama turlarında en iyi 3. dereceyi elde eden ve en hızlı pilot Lewis Hamilton'ın 10 sıra grid cezası nedeniyle yarışa 2. cepten başlayacak olan Red Bull pilotu Max Verstappen açıklamalarda bulundu.

Hollandalı pilot, "Başlangıçta çok zordu şartlardan dolayı, sonrasında düne göre durumu biraz çevirmeyi başardık. Turlar genel olarak oldukça iyiydi, son tur belki de düzlükte biraz zaman kaybettik. Buna bakmamız lazım. Pole için savaşacak kadar iyi değildik. Maksimum sonuç bu oldu. Yarın ilk çizgide ikinci sırada olacağım, havaya gece bakacağız, genel olarak oldukça mutluyum." dedi.

Mercedes ile daha rekabetçi olmayı hedeflediklerini belirten Verstappen, "Daha iyi olması lazım aslında. Ne kadar rekabetçi olacağımızı yarışta göreceğiz. Lastik aşınması da yarışta çok önemli olacak. Ancak, İstanbul Park'ta sürüş yapmak gerçekten çok keyifli. Özellikle 8. viraj çok iyi. Olabildiği kadar fazla puan almaya çalışacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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