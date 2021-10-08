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Max Verstappen: Bazı sorunlarımız var!

08.10.2021 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Red Bull pilotu Max Verstappen, İstanbul Park'taki ilk iki antrenman seansının ardından açıklamalarda bulundu.

Max Verstappen: Bazı sorunlarımız var!

Formula 1'de sezonun şampiyonluk adaylarından Red Bull pilotu Max Verstappen, İstanbul'daki ilk gün seansının ardından açıklamalarda bulundu.

Verstappen, "Birinci antrenman seansından farklı olarak ikinci antrenman seansında birkaç şey denedik. Ancak, birinci antrenman seansında hiç iyi değildik. Sıralama turlarından önce bazı sorunları çözebileceğimizi düşünüyoruz. Hala neler yapabileceğimize bakıyoruz ve elbette İstanbul'da her şey biraz farklı. Çünkü, İstanbul ile ilgili çok fazla veriye sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

"Her şeyi daha iyi hale getirmek için yalnızca kısa bir akşamımız var." diyen Hollandalı pilot, "İstanbul Park'ta geçen yıla oranla çok daha iyi bir yol tutuş var. Bu da koşulları süper hale getiriyor. Umarım yarışa kadar daha da iyileşir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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