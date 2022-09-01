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Maxi Gomez, Trabzonspor için geliyor

01.09.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maxi Gomez, Trabzonspor için geliyor

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Maxi Gomez'i Türkiye'ye getiriyor.

İspanya'nın Valencia takımında forma giyen 26 yaşındaki santrfor, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ile taraftarlara mesaj gönderdi.

Kısa süre içerisinde ülkeye gelmesi beklenen Uruguaylı oyuncu, Türkçe olarak, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

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