Maxi Gomez, Trabzonspor için geliyor

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Maxi Gomez'i Türkiye'ye getiriyor.

İspanya'nın Valencia takımında forma giyen 26 yaşındaki santrfor, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video ile taraftarlara mesaj gönderdi.

Kısa süre içerisinde ülkeye gelmesi beklenen Uruguaylı oyuncu, Türkçe olarak, "Merhaba Trabzon, geliyorum. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.



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