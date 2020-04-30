Mayalı yiyecekler migreninizi tetiklemesin

Uzm. Dr. Berkan Kaplan, erkeklere oranla kadınlarda 3 kat daha fazla görülen migren rahatsızlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Kaplan, en sık 20’li ve 30’lu yaşlarda ortaya çıkan migrene ilişkin "Ülkemizde 18 ila 65 yaş arasındaki katılımcılarla yapılan Türkiye Baş Ağrısı ve Migren Epidemiyolojisi Çalışması verilerine göre kadınlarda migren sıklığı yüzde 24.6 iken erkeklerde yüzde 8.5 olarak saptanmıştır." dedi.

'ÇİKOLATA BİLE ATAK NEDENİ OLABİLİR'

Kişilerin migren ile oluşan ağrı nedeniyle çoğu zaman gündelik aktivitelerini yapmakta güçlük çekebileceklerini aktaran Dr. Kaplan, "En sık migren atağını ortaya çıkardığı bilinen nedenler arasında uyku bozuklukları (uykusuzluk veya aşırı uyku), stres, açlık, keskin kokulu parfüm veya kimyasallar vardır. Buna ek olarak parlak ışık, yüksek ses, kadınlarda adet dönemi, hava değişimleri ve aşırı rüzgârlı havalar, bazı ilaçlar (kalp hastalarının kullandığı dilaltı ilaçlar gibi) sigara, alkol, mayalı yiyecek ve içecekler, basınç değişimleri, çay, kahve ve kola gibi içecekler dâhil çikolata bile atak oluşturabilir." uyarısında bulundu.