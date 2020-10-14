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Maydanoza para vermeyin evde yetiştirin! Bakın nasıl?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yetiştirilmesi kolay bir bitki olan maydanoz, bol ışık ve bol su sever. Maydanoz için gerekli ortamı hazırladıktan sonra yetiştirdiğiniz bu faydalı bitkiyi mutfağınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Maydanoz yetiştirmek zahmetsizdir. Eğer bu konuda zorlanacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Evinizde organik maydanoz yetiştirmek için aşağıdaki bilgilere göz atabilirsiniz.

Maydanoza para vermeyin evde yetiştirin! Bakın nasıl?

Herkesin sevdiği yeşil yapraklı bitkilerden biri olan maydanoz, salatalarda, içeceklerde, hamur işlerinde ve pek çok yemekte kullanılıyor. Yapısında barındırdığı faydalı besin maddeleri sayesinde sağlığı en etkili şekilde koruyabiliyor. Maydanozu ev ortamında yetiştirmeyi düşünüyorsanız konuyla ilgili bilmeniz gerekenleri bu yazıda bulabilirsiniz.

MAYDANOZ EKİMİ NASIL YAPILIR?

Maydanoz ekmek için öncelikle tohumlarını edinmelisiniz.

Bu bitkiyi ekmenin en doğru zamanı, Mart-Nisan başlangıcından yaz sonuna kadar olan dönemdir.

Baharda maydanoz ektiğinizde, mahsulleri yaz aylarında toplayabilirsiniz.
Erken dönemde büyüyen maydanozlar için yaz sonunda tekrar bir ekim yapabilirsiniz.

Doğrudan ilkbaharda ve açık havada ekim yapmak, en ideal olanıdır. Çünkü bu dönemde toprak ısınmaya başlar ve toprağın verimliliği artar.

Maydanozları ekmek için bir bahçeniz yoksa geniş bir saksı kullanabilirsiniz.

Maydanoz genellikle 8-12 hafta içinde filizlenmeye başlar. İşlem için tohumları ılık suda bekletip, 24 saat sonra ekim yaparsanız filizlenme çok daha hızlı olabilir. Maydanoz tohumlarını toprağın 6-7 cm derinine bırakmanız yeterlidir.

MAYDANOZUN SU İHTİYACI NEDİR?

Maydanoz tohumlarının her biri aynı anda filizlenmez. Filizlenmeyi arttırmak için düzenli ve yeterli şekilde bitkinizi sulamalısınız. Maydanozun nemli toprağa ihtiyacı olduğundan dolayı, gün aşırı 1 bardak suyla sulama yapmanız gerekir. Su, maydanozu mutlu eden en önemli unsurdur. Toprağın çok kuru olması, bitkinin solmasına neden olabilir. Fazla su verirseniz de maydanoz çürüyebilir. Ölçüyü kaçırmamanızda fayda var.

MAYDANOZ NASIL HASAT EDİLİR?

Maydanozların uzunluğu ortalama 15 cm olduğu zaman hasat etmeye başlayabilirsiniz. Yere yakın kısımlardan yukarı doğru çıkarak dış gövdedeki maydanozları kesebilirsiniz. Sapların üst kısımlarını toplamaktan kaçınmalısınız. Aksi halde yeni maydanozların büyümesini engellemiş olursunuz.

MAYDANOZ NASIL DEPOLANIR?

Filizlenen maydanozları depolamanın pek çok yolu vardır. İhtiyacınız olduğunda bitkinin dış kısımlarından yaprakları kesin. Bitkinin iç kısımlarını ise olgunlaşmaya bırakabilirsiniz. Maydanozu taze şekilde muhafaza etmek istiyorsanız sap kısımları suda olacak şekilde bir bardağın içinde tutabilirsiniz.

Bir diğer seçenek ise maydanozları saklama kabına alıp buzdolabında tutmaktır. Başka bir depolama yöntemi de bitkinin kurutulmasıdır. Bu yöntemle uzun süre boyunca maydanozu güvenle saklayabilirsiniz.

Maydanozu kurutmak için bitkinizi kesin.
Gölgeli ve hava alan bir alanda kurumaya bırakın.
Maydanoz tamamen kuruduktan sonra ufalayın veya hava geçirmez bir kapta saklayın.
Kış boyunca taze maydanoz tüketmek istiyorsanız, bir saksıya yeniden ekim yapın ve saksıyı sürekli olarak güneş gören bir alanda tutun.

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