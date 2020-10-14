Maydanoza para vermeyin evde yetiştirin! Bakın nasıl?

Herkesin sevdiği yeşil yapraklı bitkilerden biri olan maydanoz, salatalarda, içeceklerde, hamur işlerinde ve pek çok yemekte kullanılıyor. Yapısında barındırdığı faydalı besin maddeleri sayesinde sağlığı en etkili şekilde koruyabiliyor. Maydanozu ev ortamında yetiştirmeyi düşünüyorsanız konuyla ilgili bilmeniz gerekenleri bu yazıda bulabilirsiniz.

MAYDANOZ EKİMİ NASIL YAPILIR?

Maydanoz ekmek için öncelikle tohumlarını edinmelisiniz.

Bu bitkiyi ekmenin en doğru zamanı, Mart-Nisan başlangıcından yaz sonuna kadar olan dönemdir.

Baharda maydanoz ektiğinizde, mahsulleri yaz aylarında toplayabilirsiniz.

Erken dönemde büyüyen maydanozlar için yaz sonunda tekrar bir ekim yapabilirsiniz.

Doğrudan ilkbaharda ve açık havada ekim yapmak, en ideal olanıdır. Çünkü bu dönemde toprak ısınmaya başlar ve toprağın verimliliği artar.

Maydanozları ekmek için bir bahçeniz yoksa geniş bir saksı kullanabilirsiniz.

Maydanoz genellikle 8-12 hafta içinde filizlenmeye başlar. İşlem için tohumları ılık suda bekletip, 24 saat sonra ekim yaparsanız filizlenme çok daha hızlı olabilir. Maydanoz tohumlarını toprağın 6-7 cm derinine bırakmanız yeterlidir.