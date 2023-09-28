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Mayer limon ağaçta kaldı

28.09.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mayer limonda erkenci ve boylu olan ürünlerin ilk etapta ortalama 4 ile 5 TL arasında satıldığını fakat şu anda 2 liraya alıcı bulunamadığını söyledi.

Mayer limon ağaçta kaldı

Türkiye narenciye üretiminin üçte birinden fazlasının Adana’da üretildiğini belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu yıl narenciyede rekolte yüksek fakat şu anda fiyatlar maliyetlerin altında. 2022 Mart ayındaki don sebebiyle rekoltenin düşük olması fiyatların yükselmesine sebep olmuştu ve meyvesi olan üreticiler para kazanmıştı. Bu yıl ülkemiz genelinde kışın sert geçmemesi ürün verimini arttırdı. Adana’da 3 milyon 200 bin ton narenciye rekoltesi var. Mayer limonda erkenci ve boylu olan ürünler ilk etapta ortalama 4 ile 5 TL arasında satıldı fakat şu anda 2 liraya alıcı bulunamıyor. Çiftçilerimiz fiyat artışını bir umut bekliyor" dedi.

Doğan, "Narenciyenin hepsi iç pazarda tüketilemiyor. Rusya’ya, Ukrayna’ya, Balkan ülkelerine ve erkenci meyveler de Irak pazarına ihraç edilse de yurtdışı pazarı yetersiz. Yeni pazarların oluşturulması şart. Kesilme tarihi 8 Eylül, ihraç tarihi ise 15 Eylül olarak kararlaştırılan Mayer cinsi limon para etmediği için ağaçta kaldı. Gerekli önlemler alınmazsa Ekim ayının ortalarından itibaren mayer cinsi, eski narenciye ağaçlarının tamamı sökülecek. Şimdiden tekleme sökümler başladı. Sadece volka mariana erkenci ağaç çeşidi fidanlar kalabilir" şeklinde konuştu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "İhtiyaçtan fazla üretilen narenciye için yurt dışı pazarı da yetersiz. Ürünlerini 2 liradan satan çiftçilerimiz maliyetlerini bile karşılayamazken, paketlemeye giren limon marketlerde 15 TL’nin üzerinde satılıyor. Ağaçlar sökülürse önümüzdeki yıl tüketiciler limonu daha yüksek fiyata alacaktır. Gerek çiftçilerimizin üretimine devam edebilmesi gerekse tüketicilerimizin narenciyeyi daha uygun fiyata alabilmesi için üreticilerimize destekler verilmeli. Tarım Bakanlığımızdan DFİF desteğinin açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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