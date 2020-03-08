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Mazıdağı’nda bağ budama dönemi başladı

MARDİN HABERLERİ  | 08.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bağ budama dönemi başladı.Mazıdağı’nda çiftçiler, bağ budama döneminde bağların yolunu tuttu.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bağ budama dönemi başladı.
Mazıdağı’nda çiftçiler, bağ budama döneminde bağların yolunu tuttu. Üzüm bağlarında budama işlemine başlayan çiftçiler, yoğun bir çalışma temposunun içine girdi. Çiftçilerden Adem Öztemel, bağ budamasının iki dönemde yapıldığını söyledi. Öztemel, "Sonbaharda ağaçlar yapraklarını döktüğü zaman ve ilkbaharda ise cemre düştükten sonra başlayıp çiçek açana kadar. Budamanın tam zamanıdır şimdi. Asmalar daha çiçek açmadan yapılması lazım. Eski dalları kesip, yeni dalları bırakıyoruz. Budama yaparken özellikle tomurcuğun biraz üstünden ve yatay bir şekilde kesmek gerekir. Çünkü keserken özsuyunun tomurcuğun üzerine gitmemesi lazım. Eğer giderse onu kurutur ve bu da verim kaybına neden olur. Eğer iyi verim almak istiyorsan eksiksiz bir şekilde yapacaksın. Budamayı çok güzel bir şekilde yapman gerekiyor. Budamadan sonra tarlayı sürmek gerekiyor. Üzüm ağacının altındaki yabancı otlarda temizlenmeli ve daha sonra bir kaç defa ilaç yapman gerekiyor. Eğer tüm bunları hepsini itina ile yaparsan çok verim alırsın" dedi.

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