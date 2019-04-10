Mynet Trend

Mazlum Kuzey ve Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!'ın galası yapıldı

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 10.04.2019 14:11 | Son Güncelleme

Oyuncu Önder Açıkbaş'ın ilk yönetmenlik denemesi "Mazlum Kuzey ve Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!" filminin galası gerçekleştirildi.

Mazlum Kuzey ve Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!'ın galası yapıldı

Vizyona 2015 yılında giren "Mazlum Kuzey" adlı filmin devam halkası olan yapımın galası Freya Akaretler'de yapıldı.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Açıkbaş, filmin marjinal bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Güzel oldu. Birincisine göre film daha eğlenceli bir hikaye oldu." dedi.

Açıkbaş, bu filmde "Kuddusi"nin ilk defa bir sinema karakteri olarak ortaya çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Benim için çok büyük bir denemeydi bu. Kendime bu karakteri 'Nasıl konuşturacağım, nasıl ayağa kaldıracağım.' diye çok soru sordum. Fakat o kadar güzel oldu ki. Filmde herkes de çok iyi oynadı."

Önder Açıkbaş'ın yazıp yönettiği, aynı zamanda başrolünü oynadığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Fatoş Bayındır, Gülten Çelik, Mustafa Çelik, Ahmet Dursun ve Mustafa Miraç Kaya yer alıyor.

Komedi türündeki filmin yapımcılığını ÖTV ile Eyes Yapım gerçekleştiriyor.

"La Casa De Papel" adlı soygun dizisine atıfta bulunan filmin konusu özetle şöyle:

"Mazlum Kuzey'in gerçekleştirmeyi düşündüğü büyük bir hayali vardır. Elon Musk'ın uzaya araba yollayacağını öğrenen genç adam, uzaya gidip orada okey masası kurmayı planlar. Bu sayede dünyanın gözü üzerinde olacak ve herkes okey kültürünü öğrenebilecektir. Babası Tahir'den kendisine kalan parayı gözünü kırpmadan bu işe yatıran Mazlum Kuzey, vakit kaybetmeden oyuna hakim olan birkaç arkadaşı ile birlikte uzaya gider. Ancak tam gösteri maçının yapılacağı sırada astronotlar arasında kavga çıkınca proje iptal olur. Bu sırada Mazlum'un karısının kaçılması ise işleri içinden çıkılmaz bir hale sokar. Mazlum'un dayısı Kuddusi'nin işe el atması ile ekip, kendilerini zorlu bir maceranın içerisinde bulur."

Film, 12 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

AA

Fotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktıFotoğrafçı küçük objeleri makro lens ile çekti! Bakın ortaya ne çıktı
Ayhan Ergürsel anıldıAyhan Ergürsel anıldı
Çınar'ın gala gösterimi yapıldıÇınar'ın gala gösterimi yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinema önder açıkbaş film

En Çok Okunan Trend Haberler

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

Tayland'daki turist kadının korkunç sonu!

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

DM'den tek mesajla Alman modeli kaptı!

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

Sen Anlat Karadeniz'de anlaşmazlık çıktı dizinin yıldızı apar topar öldürüldü

Sen Anlat Karadeniz'de anlaşmazlık çıktı dizinin yıldızı apar topar öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Warning filminin kadrosu tamam!

Warning filminin kadrosu tamam!

Chris Hemsworth, James Bond rolüne talip!

Hemsworth, James Bond rolüne talip!

Ayhan Ergürsel İstanbul Film Festivali'nde anıldı

Ayhan Ergürsel anıldı

Çınar'ın gala gösterimi yapıldı

Çınar'ın gala gösterimi yapıldı

Vizyon filmleri şehrin tarihi mekanlarına uğruyor

Vizyon filmleri şehrin tarihi mekanlarına uğruyor

Survivor'da dışarıya kimler mesaj yolladı? Acun o dört yarışmacıyı açıkladı: 'Ceza vereceğiz'

Survivor'da böylesi görülmedi! 'Dominikli bir kaptanla...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.