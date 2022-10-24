Mbappe, 23 yaşında futbol tarihinin en pahalı sözleşmesinin sahibi oldu!

Paris Saint-Germain, geçtiğimiz sezon Mbappe'ye sözleşme önermiş ve takımda tutmayı başarmıştı. Bu sözleşmenin detayları ortaya çıktı ve herkes adeta hayret etti. Le Parisien'e göre Mayıs ayında imzalanan 3 yıllık kontrat futbolun en büyük sözleşmesini işaret ediyor.

MESSI'Yİ GERİDE BIRAKTI! ARTIK EN PAHALI SÖZLEŞME ONUN

23 yaşındaki oyuncu, PSG'den sezon başına 72 milyon Euro garanti ücret kazanacak. Ayrıca Mbappe'nin sözleşmesinde 180 milyon Euro'luk imza bonusu da yer alıyor. Kylian Mbappe, 2025'te sona erecek olan mevcut sözleşmesini tamamlaması halinde toplam 630 milyon Euro kazanacak. 2017'de Lionel Messi Barcelona ile sözleşmesini yenilemiş ve sezon başına 138 milyon Dolar almıştı.

ADETA PARA YAĞIYOR

Mbappe'nin kazancı bununla sınırlı kalmıyor. PSG'den sadakat bonusu adında 2023'te 70 milyon Euro, 2024'te 80 milyon Euro ve 2025'te 90 milyon Euro daha cebine koyacak. Messi'yi geride bırakan Fransız yıldız, şimdiden en zengin futbolcular listesinde yer almayı başardı.



