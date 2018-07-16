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Mbappe: Gelecek sezon da PSG'de oynayacağım!

FRANSA HABERLERİ  | 16.07.2018 11:10 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferinin ardından ismi Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe, kararını açıkladı. 19 yaşındaki Kylian Mbappe, gelecek sezon da Paris Saint Germain ile yola devam edeceğini açıkladı.

Mbappe: Gelecek sezon da PSG'de oynayacağım!

Fransa, 2018 Dünya Kupası'nı kazanırken; bunda en büyük paylardan biri de Kylian Mbappe'nin oldu. Cristiano Ronaldo'nun 112 milyon Euro'ya İtalya'nın Juventus takımına transfer olmasının ardından ismi Real Madrid ile anılan 19 yaşındaki oyuncu, Paris Saint Germain'de (PSG) kalacağını açıkladı.

2018 Dünya Kupası sırasında turnuvanın en iyi genç oyuncusu ödülünün sahibi olan Mbappe, final maçı sonrası "PSG'de kalacağım. Henüz kariyerimin başındayım" dedi.

Geçen sezonu Monaco'dan kiralanan ve başkent ekibiyle 21 gol kaydeden genç forvet, 2018 Dünya Kupası'nda da 4 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
psg Kylian Mbappe real madrid

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