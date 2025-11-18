SPOR

Mbappe ile PSG arasındaki savaşta kılıçlar çekildi! 440 milyon Euro tazminat isteniyor

2024 yazından bu yana süren gerginlikte yeni bir sayfa açılıyor. Kylian Mbappé ile PSG arasındaki anlaşmazlık, 17 Kasım Pazartesi günü Paris İş Mahkemesi’nde çözüme kavuşacak. Taraflardan Mbappé 263 milyon Euro, PSG ise 440 milyon Euro tazminat talep ediyor.

Mbappe ile PSG arasındaki savaşta kılıçlar çekildi! 440 milyon Euro tazminat isteniyor
Emre Şen
Aylardır çözülemeyen kriz sonrası Kylian Mbappé ve Paris Saint-Germain, 17 Kasım Pazartesi günü Paris İş Mahkemesi'nde ifade verdi. PSG, Al-Hilal’e gerçekleşmeyen dev transferi de gerekçe göstererek oyuncudan toplam 440 milyon Euro talep etti.

PSG’DEN 440 MİLYON EURO TALEP

Kulüp, imaj kaybı, anlaşmanın ihlali ve kaçan transfer fırsatı nedeniyle bu rakama ulaştıklarını savundu.

MBAPPÉ’DEN KARŞI TALEP: 263 MİLYON EURO

Mbappe ile PSG arasındaki savaşta kılıçlar çekildi! 440 milyon Euro tazminat isteniyor 2

Mbappé cephesi ise ödenmeyen maaş ve primlerin yanı sıra psikolojik baskı iddiasıyla 263 milyon Euro talep etti. Paris İş Mahkemesi’nin hükmünün birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
mbappe psg
