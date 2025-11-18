Mbappe ile PSG arasındaki savaşta kılıçlar çekildi! 440 milyon Euro tazminat isteniyor

Aylardır çözülemeyen kriz sonrası Kylian Mbappé ve Paris Saint-Germain, 17 Kasım Pazartesi günü Paris İş Mahkemesi'nde ifade verdi. PSG, Al-Hilal’e gerçekleşmeyen dev transferi de gerekçe göstererek oyuncudan toplam 440 milyon Euro talep etti.

PSG’DEN 440 MİLYON EURO TALEP

Kulüp, imaj kaybı, anlaşmanın ihlali ve kaçan transfer fırsatı nedeniyle bu rakama ulaştıklarını savundu.

MBAPPÉ’DEN KARŞI TALEP: 263 MİLYON EURO

Mbappé cephesi ise ödenmeyen maaş ve primlerin yanı sıra psikolojik baskı iddiasıyla 263 milyon Euro talep etti. Paris İş Mahkemesi’nin hükmünün birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.