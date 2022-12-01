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Mbappe'nin yeni takımı belli oldu! Bu kez kendisini PSG gönderiyor...

01.12.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya futbolunun en iyi oyuncuları arasında gösterilen Mbappe'nin yeni adresi belli oluyor. Sezon başında zor da olsa PSG'nin teklifini kabul ederek Fransa'da kalan yıldız oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılacak. Sözleşmesinin son senesine girmeden Mbappe'yi satıp bonservis geliri elde etmek isteyen PSG yetkilileri, Real Madrid ile görüşmeye başladı.

Mbappe'nin yeni takımı belli oldu! Bu kez kendisini PSG gönderiyor...
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
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Her seferinde PSG'den ayrılmak istediğini dile getiren Mbappe için yolun sonuna gelindi. Fakat bu kez onu PSG gönderiyor... Sözleşmesinin son senesine girilmeden satılıp iyi bir bonservis kazanmak isteyen PSG yönetimi harekete geçti.

REAL MADRID İLE MASAYA OTURDULAR

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Mbappe'nin en ciddi talibi olan Real Madrid ile masaya oturan PSG yetkilileri pazarlıklara başladı. Mbappe'nin de Real Madrid'e gitme isteği biliniyordu. Önümüzdeki sezon için konuşan iki takım, orta yolu bulmaya çalışıyor.

PSG 200 MİLYON İSTİYOR

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PSG, Mbappe için net olarak 200 milyon Euro istiyor. Real Madrid'in önerdiği bonservis ise 160 milyon Euro civarında. Pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, Mbappe'nin de bir yandan yıllık maaş konusunu konuştuğu söyleniyor.

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