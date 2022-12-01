Mbappe'nin yeni takımı belli oldu! Bu kez kendisini PSG gönderiyor...

Her seferinde PSG'den ayrılmak istediğini dile getiren Mbappe için yolun sonuna gelindi. Fakat bu kez onu PSG gönderiyor... Sözleşmesinin son senesine girilmeden satılıp iyi bir bonservis kazanmak isteyen PSG yönetimi harekete geçti.

REAL MADRID İLE MASAYA OTURDULAR

Mbappe'nin en ciddi talibi olan Real Madrid ile masaya oturan PSG yetkilileri pazarlıklara başladı. Mbappe'nin de Real Madrid'e gitme isteği biliniyordu. Önümüzdeki sezon için konuşan iki takım, orta yolu bulmaya çalışıyor.

PSG 200 MİLYON İSTİYOR

PSG, Mbappe için net olarak 200 milyon Euro istiyor. Real Madrid'in önerdiği bonservis ise 160 milyon Euro civarında. Pazarlıkların sürdüğü belirtilirken, Mbappe'nin de bir yandan yıllık maaş konusunu konuştuğu söyleniyor.

